Migranti na poljsko-beloruski meji noč preživeli v skladiščni hali

Uradna Varšava se je kritično odzvala na poskuse posredovanja nemške kanclerke in francoskega predsednika glede migrantske krize na poljsko-beloruski meji, kjer je po navedbah beloruske strani približno tisoč migrantov noč namesto v gozdu preživelo v skladiščni hali, v kateri so jim uredili začasne prostore za spanje.

Beloruski voditelj Aleksander Lukašenko je v torek odredil, da morajo skladišče nekega logističnega podjetja v mestu Grodno v bližini meje s Poljsko spremeniti v prostor za prenočevanje migrantov. Lukašenko se namreč sooča s kritikami, da je prav on odgovoren za obupne razmere, v katerih so se znašli migranti. Evropska unija mu očita, da je v državo namerno pripeljal migrante s kriznih območij in jih usmeril proti poljski meji, kar naj bi bilo maščevanje za sankcije EU proti Belorusiji, ki jih je povezava uvedla zaradi zatiranja opozicije in civilne družbe v državi. Migranti so v torek poskušali prečkati belorusko-poljsko mejo v bližini mejnega prehoda Kuznica/Brusgi. Poljske varnostne sile so proti njim uporabile vodni top. Številni migranti so se zaradi tega vrnili v prvotno šotorišče, ki so ga postavili v gozdu. Po navedbah poljske strani naj bi bilo v gozdu okoli 2000 migrantov. Beloruska tiskovna agencija Belta je danes objavila tudi fotografije migrantov, ki se poskušajo v šotorišču ob ognju na prostem zaščititi pred temperaturami okoli ledišča.

Poljska policija je davi sporočila, da je noč na omenjenem mejnem prehodu minila mirno. Po navedbah tiskovnega predstavnika poljske policije se je del migrantov na beloruski strani vrnil v šotorišče, del pa je noč preživel v bližini beloruskega carinskega terminala. Po njegovih navedbah na obmejnem območju tudi niso aretirali nobenega tihotapca ljudi. Poljski notranji minister Mariusz Blaszczak je za poljski radio Jedynka danes posvaril, da bi lahko migrantska kriza za meji z Belorusijo trajala več mesecev. "Pripraviti se moramo na dejstvo, da se razmere na poljsko-beloruski meji ne bodo hitro rešile. Pripravljeni moramo biti na več mesecev. Upam, da ne na leta," je dejal. Dodal je še, da so migranti ponoči znova poskušali prečkati mejo, pri tem pa so po njegovih besedah "uporabili enake metode napadov na poljsko mejo" kot v torek. Javnost se je po Blaszczakovih besedah osredinila na dogajanje v Kuznici, manjše skupine migrantov pa so poskušale prebiti poljsko mejo na drugih mestih.

Poljska obmejna služba je sporočila, da so v torek zabeležili 161 poskusov nezakonitega prečkanja meje, od tega dva nasilna poskusa v večernih urah. Policija pa je danes objavila, da je bilo v torkovih izgredih na meji lažje poškodovanih devet policistov, vojak in obmejni stražar.