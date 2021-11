Migranti prebili ograjo na poljsko-beloruski meji

Dve veliki skupini migrantov sta po navedbah medijev uspeli prebiti ograjo na meji med Poljsko in Belorusijo. Več deset ljudem je v bližini vasi Krynki in Bialowieza na severovzhodu Poljske uspelo porušiti ograjo in prečkati mejo. Poljski premier Mateusz Morawiecki pa je v torek obtožil ruskega predsednika Vladimirja Putina, da je organiziral val migrantov, ki skušajo nezakonito vstopiti na Poljsko iz Belorusije.

icon-expand Dve veliki skupini migrantov sta po navedbah medijev uspeli prebiti ograjo na meji med Poljsko in Belorusijo. FOTO: AP

O dogodku je v torek zvečer poročala poljska tiskovna agencija PAP, sklicujoč se na lokalno radijsko postajo Bialystok. Radijska postaja Bialystok je tudi navedla besede neimenovane tiskovne predstavnice obmejnih organov, ki je potrdila, da sta bili v obeh primerih ograji na meji nasilno porušeni. Nekatere migrante so odpeljali v Belorusijo, drugim je uspelo pobegniti. Na beloruski strani ostaja več sto migrantov. Beloruski obmejni organi so poleg tega po poročanju nemške tiskovne agencije dpa objavili fotografije več ljudi z okrvavljenimi glavami in rokami. Videti je bilo globoke ureznine na predelih rok, saj naj bi se ljudje poskušali prebiti čez žico, opremljeno z rezili. Šlo naj bi za pripadnike Kurdov, ki so jih že zdravstveno oskrbeli. Navedb beloruske strani davi še ni bilo mogoče preveriti, dodaja dpa. Beloruska državna propaganda poljskim varnostnim sila očita nasilno ravnanje do prosilcev za azil.

icon-expand Poljska in Litva ter v manjši meri Latvija so tarča velikega migrantskega pritiska na svoji meji z Belorusijo. FOTO: AP

Morawiecki očita Putinu, da stoji za migrantskim valom iz Belorusije Poljski premier Mateusz Morawiecki je v torek obtožil ruskega predsednika Vladimirja Putina, da je organiziral val migrantov, ki skušajo nezakonito vstopiti na Poljsko iz Belorusije. Prepričan je, da želi na ta način destabilizirati Evropsko unijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Morawiecki je v torek obiskal obmejno območje, kjer se je srečal z mejnimi stražarji, vojaki in policijo. Že tedne se namreč ob meji med Poljsko in Belorusijo zbirajo migranti, ki so ostali tam ujeti. Evropska unija očita beloruskemu predsedniku Aleksandru Lukašenku, da v odgovor na sankcije EU namerno vabi migrante v Belorusijo pod pretvezo, da bodo tako lažje prišli v povezavo. "Ta napad, ki ga izvaja Lukašenko, ima idejnega vodjo v Moskvi, idejni vodja je predsednik Putin," je v torek v parlamentu dejal poljski predsednik. Po njegovem se migrante izkorišča kot človeški ščit za destabilizacijo razmer na Poljskem in v EU. Nemčija je medtem danes pozvala EU k dodatnim sankcijam proti Belorusiji. "Lukašenko se mora zavedati, da njegovi izračuni ne delujejo," je sporočil nemški zunanji minister Heiko Maas. "Evropske unije se ne more izsiljevati," je dodal.

icon-expand Na beloruski strani ostaja več sto migrantov. FOTO: AP