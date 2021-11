Posnetki iz meje med Belorusijo in Poljsko: streli, otroški jok in obupana mama, ki išče otroka

Posnetki prikazujejo dogajanje na poljski meji z Belorusijo. Obupana ženska na enem izmed njih kriči 'otrok, otrok', moški, ki varuje poljsko mejo, pa ji odgovarja, naj se umakne nazaj in ostane na drugi strani ograje, saj da je njen otrok na varnem. Ženska se ne pomiri in še vedno kriči, da hoče svojega otroka, na posnetku se sliši otroški jok, a moški ji ne dovolijo, da bi prečkala mejo in prišla po svojega otroka. V ozadju na posnetku odmevajo tudi streli in vpitje množice migrantov, ki jo obdajajo.

Morawiecki je na Twitterju zapisal, da je beloruski voditelj Aleksander Lukašenko zagnal hibridno vojno proti EU. " To je največji poskus destabilizacije Evrope v 30 letih," je poudaril . "Poljska ne bo popustila izsiljevanju in bo naredila vse, da obrani meje EU," je dodal.

Zahod obtožuje Belorusijo, da je umetno ustvarila krizo, z zavajanjem migrantov, da bodo lahko čez njihovo ozemlje lažje prišli v Evropsko unijo. Minsk očitke zavrača in kritizira EU, da ne sprejema migrantov. Lukašenko je v intervjuju za britanski BBC v petek sicer priznal, da je možno, da so njegove sile pomagale migrantom pri prečkanju meje, zanikal pa očitke, da sam stoji za operacijo oz. da je migrante vabil v Belorusijo.

Čeprav se kažejo znaki umiritve trenutne krize, so poljski obmejni stražarji danes poročali o novem poskusu nezakonitega prečkanja meje, med njimi naj bi skušala nasilno mejo prečkati skupina z okoli 100 migranti. Incident se je zgodil v soboto malo pred polnočjo. Skupno so zabeležili 208 poskusov nezakonitega prečkanja meje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Poljski obrambni minister Mariusz Blaszczak je v soboto posvaril, da je Belorusija spremenila taktiko in po novem na več točk ob meji pošilja manjše skupine migrantov, ki nato skušajo priti na ozemlje EU.

Razmere napete že več mesecev

Razmere na poljsko-beloruski meji so zaradi več tisoč migrantov, ki želijo vstopiti v EU, že več mesecev napete. Na meji je trenutno ostalo okoli 2000 ljudi.

Ta teden so sicer beloruske oblasti velik del migrantov, ki so dolgo časa taborili v gozdu na meji, preselile v začasni sprejemni center. Migranti tam prejemajo hrano in zdravstveno oskrbo, vendar ostajajo pritožbe glede higienskih standardov. Razmere dodatno otežujejo vse nižje temperature.

Tisti, ki so se preselili v zavetišče, še vedno upajo, da bodo prišli v EU. Številni so zavrnili ponudbe za vrnitev v domovino, je dejal generalni sekretar beloruskega Rdečega križa Dmitrij Ševzov in dodal, da so migranti trenutno pod nadzorom in da jim je onemogočeno zapuščanje stavbe.