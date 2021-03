Mihail Gorbačov, oče glasnosti in perestrojke, dopolnil 90 let

Partijo in sovjetsko gospodarstvo je poskušal reformirati z uvedbo reform, ki so jih poimenovali glasnost, perestrojka (prenova) in uskorenje (pospešek). Ob tem je treba dodati, da je ideja o perestrojki krožila že v času kratke vladavine Andropova. Cilj reform Gorbačova je bila postopna decentralizacija gospodarstva, izkoreninjenje korupcije ter postopna uvedba svobode tiska.

V tistem času so vrh partije sestavljali stari politiki, sovjetsko gospodarstvo pa je v zadnjih letih vodenja Leonida Brežnjeva začelo stagnirati. V partijskih krogih se je začelo govoriti o nujnosti reform, močno pa sta se razrasli t. i. druga ekonomija (črna in siva ekonomija) ter korupcija, ki je prepredla partijske strukture. Po smrti Brežnjeva je vajeti v svoje roke prevzel Gorbačovu naklonjeni Jurij Andropov, sicer nekdanji prvi mož tajne službe KGB. Andropov je zasnoval prve politične in ekonomske reforme, vendar je na položaju ostal le kratek čas, saj ga je premagala bolezen. Gerintoratski način vladanja se je nadaljeval s Konstantinom Černenkom, ki pa je na mestu generalnega sekretarja KP SZ ostal le 13 mesecev.

Leta 1987 je Gorbačov, nezadovoljen z dotedanjim napredkom reform, napovedal nove spremembe in večjo liberalizacijo gospodarstva in družbene sfere. Vpliv reformističnega gibanja si je zagotovil s spretnimi političnimi manevri in čistkami zagovornikov klasične marksistične linije. Na 19. partijski konferenci junija 1988 je odkrito kritiziral partijo in naznanil prelomne reforme. V tistem času so položaje v praktično vseh osrednjih sovjetskih medijih zasedli Gorbačovovi zavezniki, ki so zagovarjali tranzicijo k socialdemokratskim vrednotam in utirali pot njegovim politikam.

Gorbačov je vodenje SZ prevzel v času, ko se je ta nahajala v nezavidljivem mednarodnem položaju zaradi intervencije v Afganistanu, ki je naletela na številne kritike, tudi doma. V zunanji politiki je novi sovjetski voditelj zavzel drugačno pozicijo od njegovih predhodnikov in z ZDA začel sklepati številne dogovore o razorožitvi. Kritiki so mu očitali, da je vodil politiko "popuščanja", saj je sprejemal številne enostranske odločitve, ki od tekmeca niso terjale kompenzacij. Gorbačov pa je bil prepričan, in še danes je, da je bilo ohranjanje takratnih razmerij moči nevzdržno. Leta 1987 je napovedal umik sovjetskih čet iz Afganistana. Dokončno so Sovjeti državo zapustili leta 1989.

Mladi sovjetski voditelj je v času svoje vladavine veliko potoval po svetu. Leta 1988 je obiskal Jugoslavijo in Slovenijo. V Ljubljani in na Brdu pri Kranju se je srečal s takrtatnim predsednikom CK ZK Slovenije Milanom Kučanom.