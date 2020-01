Mikrofoni po debati ujeli oster besedni dvoboj med Sandersom in Warrenovo

V Iowi je šest demokratskih predsedniških kandidatov sodelovalo v zadnji debati preden se februarja v Združenih državah Amerike začnejo predhodne volitve. Najbolj je odmevalo dogajanje po debati, ko so mikrofoni ameriške televizije CNN ujeli pogovor Elizabeth Warren in Bernieja Sandersa.

Ko se je debata zaključila, so gledalci doma in v studiu lahko videli Warrenovo, kako je šla do Sandersa. On je proti njej iztegnil roko, ona pa je ni stresla. Gledalci so lahko videli razgreto debato, preden je Sanders roke vrgel v zrak in odšel stran. Vse to se je predvajalo v živo, vendar zvoka za gledalce ni bilo več.

Mikrofoni CNN pa so ujeli vsebino pogovora. "Mislim, da si me oklical za lažnivko na nacionalni televiziji," je Sandersu uvodoma rekla Warrenova. "Kaj?" ji je odgovoril on. "Mislim, da si me oklical za lažnivko na nacionalni televiziji," je ponovila. "Veš kaj, ne delajva zdaj tega. Če hočeš imeti to diskusijo, bova imela to diskusijo," je rekel Sanders, na kar je Warrenova odgovorila s "kadarkoli". "Ti si me označila za lažnivca. Rekla si mi … v redu, ne bova zdaj o tem," je nato dejal Sanders. Tiskovni predstavniki Sandersove in Warrenove posnetka niso želeli komentirati.