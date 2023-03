Milano preplavile mavrične zastave: 'Roke stran od naših sinov in hčera'

Demonstracije pod sloganom "Roke stran od naših sinov in hčera" so potekale na osrednjem trgu za pešce Piazza della Scala v Milanu, organizirale pa so jih skupine LGBT iz vse države. "Mojemu sinu razložite, da nisem njegova mati," je pisalo na enem od mnogih protestnih plakatov. Drugi so v znak protesta v zrak dvigovali pisala, ki so jih uporabili za podpisovanje rojstnih listin. Po ocenah organizatorjev se je shoda udeležilo približno 10.000 ljudi, medtem ko so milanski mestni uradniki podali bolj skromne ocene, in sicer nekaj sto ljudi.

Leta 2016 je Italija kot zadnja država v Evropi uzakonila istospolne zveze, vendar še vedno ne priznava "posvojitev posvojencev" ali nadomestnega materinstva. Milanski župan Giuseppe Sala je zavzel progresivno stališče in dovolil priznavanje otrok, ki so se rodili staršem istega spola, kljub nejasni nacionalni zakonodaji. Ta odločitev je veljala za veliko zmago za enakost in sprejemanje skupnosti LGBT, a se je v začetku tega tedna vse spremenilo.

Aktivisti za pravice homoseksualcev so to potezo označili za dokaz homofobije in diskriminacije vlade do družin LGBT in njihovih otrok. Takšna registracija je nujen birokratski akt za priznanje vrste starševskih pravic, brez tega pa so otroci, ki jim je odvzeta pravica do vpisa obeh staršev v rojstni list, v pravni negotovosti.

Diskriminacija še nikoli ni pripeljala do družbenega napredka

"S političnega in družbenega vidika je to očiten korak nazaj in postavil sem se v kožo tistih staršev, ki so mislili, da lahko računajo na to možnost v Milanu," je dejal milanski župan Sala in obljubil, da se bo boril proti tej spremembi. Tudi sam se je namreč pridružil sobotinim protestnim shodom.

Med množico rožnatih majic in mavričnih zastav je bila tudi Elly Schlein, vodja italijanske opozicijske Demokratske stranke, ki je leta 2020 razkrila, da je v razmerju z žensko. Odločno je obsodila ideološko, "kruto" in diskriminatorno birokratsko zatiranje družin LGBT s strani skrajno desne vlade.