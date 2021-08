Po požaru stolpnice v Milanu: 'Fasada se je stopila kot maslo'

Za milanskimi gasilci in za stanovalci nesrečne stolpnice Torre dei Moro, ki jo je v nedeljo popoldne požar popolnoma uničil, je noč brez spanca. Prvi so se neprekinjeno borili s posameznimi požarišči v prestižni stanovanjski stavbi v predmestju Milana, drugi pa še vedno ne morejo verjeti, da so v 30 minutah ostali brez vsega. A so veseli, da so vsaj živi: "Če bi spali, bi bili najbrž mrtvi," spomnijo na tragedijo v Londonu, kjer je leta 2017 nočni požar med stanovalci stolpnice Grenfell vzel 72 življenj.

V Italiji so se taki tragediji sicer izognili, v požaru ni umrl nihče, je pa moralo približno 20 ljudi poiskati zdravniško pomoč zaradi vdihavanja dima. 18-nadstropna stolpnica je v 15 stanovanjskih etažah nudila dom 60 družinam, številni izmed okoli 150 prebivalcev pa so bili v času požara na počitnicah, poročajo lokalni medijii, ki so se zbrali na prizorišču.

icon-expand Pevec Mahmood je Italijo zastopal na evrovizijskem tekmovanju v Izraelu, ko je zmago odnesel Duncan Laurence s pesmijo Arcade. FOTO: Dreamstime

Ti dodajajo, da je bil eden izmed stanovalcev omenjene stavbe sicer tudi italijanski zvezdnik, pevec Mahmood. Leta 2019 je zmagal na San Remu in nato naše zahodne sosede s pesmijo Soldi zastopal tudi na tekmovanju za pesem Evrovizije in se uvrstil na 2. mesto. Copati, telefon in ključi Zagorelo je v nedeljo 17.30, po prvih podatkih v 15. nadstropju, ogenj pa se je bliskovito razširil. Ko so zavohali dim, so na ulico številni stekli kar v copatih in tisto, kar so imeli na sebi ter pri sebi, je vse, kar jim je ostalo: "V žepu imam ključe in mobitel. To je to," je okoli desete ure zvečer novinarjem na ulici Antonini pokazal stanovalec v kratkih hlačah in natikačih, medtem so črno nebo še vedno oblizovali žareči ognjeni zublji.

Vodja civilne zaščite je po megafonu pozival, naj se oglasijo tisti, ki potrebujejo prenočišče - ogranizirali jima ga bodo v hotelu. "Šla bom k svoji mami, stara je 90 let. Tukaj sem živela devet let, za sabo sem pustila slike, darila, spomine. Nisem si predstavljala, da lahko taka mogočna zgradba zgori v samo pol ure, vse skupaj se je vžgalo kot vžigalica in gorelo kot bakla," pripoveduje ena izmed stanovalk. Številni objokujejo tudi svoje domače živali, ki jih niso uspeli rešiti, ko so se pognali v dir za lastno življenje.

icon-expand Stolpnico je ogenj zajel v celoti. FOTO: AP

Podoben scenarij kot v Londonu? Kaj točno se je zgodilo, bo pokazala preiskava. Kot so sporočili iz gasilskega poveljstva, so se gasilci še v ponedeljek zjutraj borili s posameznimi požarišči v stavbi, ob tem pa skrbno pregledovali stanovanje za stanovanjem, rokave pa bodo zavihali tudi statiki. Bojijo se namreč, da so dolge ure ognja in visokih temperatur poškodovale tudi samo stavbno konstrukcijo, zato obstaja nevarnost rušenja. Stanovalci pa pričajo, da se je ogenj širil preko fasade. "Zatrdili so nam, da so plošče, ki pokrivajo fasado, ognjevarne, namesto tega pa so se stopile kot maslo," se pridušajo, ko oživi spomin na tragedijo v Angliji.

icon-expand Prizorišče londonske tragedije. FOTO: AP

Spomin na tragedijo stolpnice Grenfell Vzrok požara v stolpnici Grenfell na zahodu Londona leta 2017 je bil pokvarjen hladilnik, ki se je vnel v stanovanju na četrtem nadstropju, nato pa so ognjeni zublji hitro zajeli stavbo. Preiskava je pokazala, da je bilo bliskovito hitro širjenje požara predvsem posledica nove zunanje obloge stavbe, ki je bila izdelana iz aluminijastih kompozitnih plošč. Izvajalci, ki so prenavljali stolpnico, so se med delom odločili za cenejšo oblogo, ki pa je bila bolj gorljiva. V tragediji je umrlo 72 ljudi, nekateri so za posledicami požara v bolnišnici umrli šele več mesecev po dogodku. Okoli 230 ljudi pa je uspelo pravočasno zbežati iz goreče stanovanjske stavbe, več kot 70 pa je bilo poškodovanih. Sprva je za najmlajšo žrtev požara veljala 6-mesečna deklica, a so kasneje na seznam žrtev uvrstili tudi otroka, ki se je isto noč zaradi stresa, ki ga je med požarom doživela mati, rodil mrtev.