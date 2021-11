Milanović bo v luči spora z Avstrijo na pogovor poklical avstrijskega veleposlanika

Hrvaški predsednik se je sicer med obiskom v Našicah v Slavoniji opravičil za primerjavo avstrijskih ukrepov za zajezitev epidemije covida-19 s fašizmom. Povedal je, da je avstrijski predsednik Alexander van der Bellen njegov prijatelj in liberalec. "Država, ki izbere takšnega liberalca in zelenega, ne more biti fašistična," je dejal Milanović ob robu obiska vojašnice v Našicah.

V odgovoru na novinarsko vprašanje je Milanović vztrajal, da je zaprtje javnega življenja za vse v Avstriji in napoved obveznega cepljenja "katastrofa". Prepričan je, da je to ukrep, ki ni znanstveno utemeljen, ter da "terorizira ljudi".

Kot "evropskega državnika" v EU ga takšni strogi ukrepi motijo, je pojasnil. Ob tem se je obregnil tudi ob Nizozemsko: "Če lahko Nizozemci in še kdo drug vsak dan komentirajo stanje v Bosni in Hercegovini, lahko jaz komentiram Rotterdam. Narod se vam je uprl. Ne priseljenci, uprli so se vam svetlolasi in modrooki Nizozemci." Kot primer dobre epidemiološke prakse pa je izpostavil Švedsko.