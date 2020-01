'Milanović državljanom namesto programa ponuja svoj težak značaj'

Veliko ostrih besed sta si kandidata izmenjala o stanju v hrvaških obveščevalnih službah in vojaškem letalstvu, pa tudi pri vprašanjih o svojih zaslužkih, stanovanjskih posojilih in političnih karierah. Poleg tega sta se obtoževala za neresnične navedbe ter se hvalila s svojimi poznanstvi v mednarodni politiki.

Milanović je ocenil, da je Grabar-Kitarovićeva Guliver pri besedah ter liliputanka pri dosežkih. Tudi on je tekmici očital, da nima nobenega programa temveč le ideje, ki jih na Hrvaškem ni mogoče finančno uresničiti. Ponovil je tudi očitek, da se Grabar-Kitarovićeva med svojim predsedniškim mandatom giblje v korupcijskem in kriminalnem okolju.

Še posebej ostra je bila na komercialni televiziji Nova TV Kolinda Grabar-Kitarović , ki v prejšnjih dveh soočenjih tekmeca ni toliko napadala na osebni ravni. Zorana Milanovića je med drugim označila za mimozo ter političnega zombija. Očitala mu je, da je nekompetenten in neuspešen politik, elitist ter da nima predvolilnega programa temveč državljanom ponuja zgolj svoj "težak značaj". Obtožila ga je še, da vnaša razdor med hrvaškimi državljani.

Bilo je nekoč na Hrvaškem ...

Proti koncu sta odgovarjala tudi na bolj sproščena vprašanja o priljubljeni glasbi, filmih in knjigah. Grabar-Kitarovićeva ima rada Oliverja Dragojevića, Milanović pa je zvest glasbi novega vala iz prve polovice 80. let. Grabar-Kitarovićeva je volivcem predlagala ogled filma Dan neodvisnosti, Milanović pa Bilo je nekoč v Ameriki. Grabar-Kitarovićevi je najboljša knjiga Mali princ, medtem ko je Milanović dejal, da celo življenje bere knjige.

Milanović je v sklepni besedi pozval volivce, naj pridejo v nedeljo na volišča. Izpostavil, da bo dober predsednik države ter da ljubezen do domovine predvsem pomeni spoštovanje zakonov. Ni čas za revolucijo, a je čas za radikalne spremembe, ker je Hrvaška talka korupcije, je dejal.

Grabar-Kitarovićeva pa je izpostavila, da si želi Hrvaško, kjer se živi bolje ter da si bo še naprej prizadevala za to. Med drugim je obljubila boj proti korupciji, sodelovanje z vlado in ponujanje predlogov za rešitve za socialne probleme. Izrazila je tudi željo, da bi se mladi vrnili na Hrvaško, ki jim bo ponujala možnosti, kakršne imajo tam, kamor so se preselili. "Jaz sem vaša Kolinda, ki vas nikoli ni delila", je še sporočila volivcem.

Nova TV je v petek objavila tudi izide najnovejše raziskave agencije Ipsos, po kateri Milanoviću zaupa 45 odstotkov od skupno 1004 anketirancev, Grabar-Kitarovićevi pa 42 odstotkov. V primerjavi z raziskavo po prvem krogu volitev 22. decembra je kandidat SDP izgubil nekaj podpore, kandidatka HDZ pa jo je okrepila. V manj kot 14 dneh se je zvišalo tudi število neopredeljenih z deset na 13 odstotkov.