Milanović: Slovenija na ta način ne bo ujela ilegalnih migrantov

A to ne pomeni konec schengna, je dejal. "Slovenija to počne iz notranjepolitičnih razlogov, razumem jih. Čeprav na teh mejnih prehodih zagotovo ne bodo ujeli tistih, ki jih iščejo – ilegalnih migrantov." Po njegovih besedah ti "zagotovo ne bodo prestopali meje s transparenti, pač pa se bodo gibali tam, kjer ni nadzora".

Zoran Milanović je v svojem govoru izpostavil, da so se meje vrnile, a ne v obliki rezilne žice, ki jo je slovenska vlada pravkar odstranila, pač pa z uvedbo ponovnega nadzora na meji med Slovenijo in Hrvaško.

Poudaril je še, da je uvedba nadzora na meji tudi opozorilo, da Evropa brez meja ne obstaja. "Ljudje so se borili za Hrvaško, za meje, ampak mejne kontrole so zalogaj, ki se mu poskušamo izogniti. To ni vedno mogoče, zato razumem Slovence," je dejal in spomnil, da so Avstrijci nadzor na meji s Slovenijo uvedli že leta 2015 na vrhuncu begunske krize.

Izrazil je solidarnost s svojo sosedo in izrazil prepričanje, da bomo do velike noči, morda celo prej, spet ostali brez mejnih kontrol in se bodo razmere normalizirale. Bo pa v prihodnosti po njegovih besedah zagotovo prišla še kakšna kriza. "Mi moramo storiti vse, kar je mogoče, da bo svet čim bolj miren, brez vojn, uničenja in groze, saj le tako naša država živi in napreduje."