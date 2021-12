Milanović iz varnostnih razlogov odpovedal obisk v BiH

"Predsednik Milanović obžaluje, da se ne bo udeležil obeležitve tega za Hrvate Lašvanske doline pomembnega dogodka in izraža veliko podporo ter hvaležnost organizatorjem komemoracije, ker ohranjajo spomin na humanitarni konvoj ," so zapisali.

Hrvaški narodni zbor BiH (HNS BiH), ki združuje največje hrvaške stranke v državi, je odpoved Milanovićevega obiska obžaloval, a je sporočil, da zaradi situacije v Bosni in Hercegovini, kjer je zaradi trenutne politične krize ozračje napeto, to potezo razume. Kot poroča Dnevnik.hr, so varnostne agencije BiH pozvali, naj budno spremljajo dogajanje, politike pa, naj prekinejo stopnjevanje krize, sovražnega govora in konfliktne retorike.

Varnostni organi v BiH o grožnjah ne vedo nič

Medtem pa so varnostne službe BiH sporočile, da niso prejele nikakršnih podatkov o tem, da bi bila varnost Milanovića ogrožena.

Vodja Direkcije za koordinacijo policijskih služb Mirsad Vilić je za državno radiotelevizijo BiH (BHRT) povedal, da so več dni sodelovali z varnostnimi organi iz BiH in Hrvaške glede organizacije obiska hrvaškega predsednika v BiH. "Naše službe niso prejele nobenih podatkov, ki bi nakazovali na to, da je ogrožena varnost Zorana Milanovića v času njegovega obiska v BiH," je dejal.

Tudi tiskovni predstavnik notranjega ministrstva osrednjebosanskega kantona Hasan Hodžić je za lokalne medije povedal, da so varnostne razmere v kantonu zadovoljive.

Po načrtih naj bi Milanović sicer danes popoldne prispel v Travnik, kjer naj bi se udeležil proslave ob 28. obletnici humanitarnega konvoja Bijeli put za Novu Bilu i Bosnu Srebrenu. Tega je sestavljalo 99 tovornjakov in 143 članov osebja, ki so iz Hrvaške prispeli v oblegane enklave v osrednji BiH in jim pripeljali 14 ton pomoči v obliki zdravil, kirurškega in sanitetnega materiala ter oblek, ki jih je improvizirana bolnišnica v cerkvi in samostanu v Novi Bili zelo potrebovala.