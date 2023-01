Milanović je postal zvezda v ruskih in srbskih medijih, Kijev nezadovoljen

Rusija je Krim anektirala leta 2014, Milanović pa je v ponedeljek med drugim izjavil, da je povsem jasno, da "Krim nikoli več ne bo Ukrajina" in posvaril pred konfliktom z Rusijo, ker da bi lahko uporabila jedrsko orožje. Dejal je tudi, je bilo "Kosovo ugrabljeno Srbiji" in da ga je anektirala mednarodna skupnost.

Srbski zunanji minister Ivica Dačić je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug v ponedeljek izjavil, da so Milanovićeve besede o Kosovu resnica in da so Kosovo odvzeli Srbiji na silo in nezakonito. Dodal je, da ne ve, ali so Milanovića k takšni izjavi spodbudili notranjepolitični razlogi, a da gre za stališče šefa države članice Evropske unije in Nata, ki ga pozdravlja.