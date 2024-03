Milanović: Kandidiral bom za premierja ne glede na odločitev ustavnega sodišča

Parlamentarne volitve, ki na Hrvaškem tradicionalno potekajo ob nedeljah, bodo tokrat po Milanovićevi odločitvi na sporedu v sredo, 17. aprila. Plenković je povedal, da bo to otežilo udeležbo na volitvah številčni hrvaški skupnosti v Bosni in Hercegovini, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Plenković za razliko od nekaterih drugih strankarskih kolegov na kongresu ni želel ugibati o tem, ali je Milanovićeva kandidatura sploh v skladu z ustavo. Sodbo o tem naj bi dali ustavni sodniki že v ponedeljek, navaja Hina.

Milanović volilcem: Samo vi odločate, kdo bo zmagal, ne ustavni sodniki

Milanović je na družbenem omrežju Facebook danes sporočil, da se bo potegoval za premierski stolček, ne glede na to, ali bodo "ustavni sodniki izvršili nalog strahopetca Plenkovića" in mu preprečili, da ga opozicija formalno navede kot kandidata na listi.

Poudaril je, da se pred volilno zmago ne namerava odreči predsedniški funkciji, saj da bi to pomenilo, da ima HDZ vso oblast v državi. Mesto predsednika republike bi namreč v primeru njegovega odstopa zasedel predsednik sabora iz vrst konservativne večine Gordan Jandroković.

"Kot predsednik republike bom kandidiral za predsednika vlade (na lisi ali ne, to je povsem nepomembno). Po naši zmagi na volitvah in po konstituiranju novega sklica hrvaškega sabora bom odstopil s funkcije predsednika republike, v funkciji pa me bo zamenjal - kot izrecno določa ustava v 97. členu - novoizvoljeni predsednik hrvaškega sabora (in to ne bo Jandroković iz HDZ). Ko bom zbral večino predstavnikov, bom od v. d. predsednika republike zahteval, da mi zaupa mandat za sestavo nove vlade Republike Hrvaške," je po poročanju Net.hr še zapisal a družbeno omrežje in dodal: "Ne pozabite, samo vi odločate, kdo bo zmagal na volitvah, ne ustavni sodniki, ne kabala HDZ, samo vi."