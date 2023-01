Milanović: Krim nikoli več ne bo del Ukrajine, Kosovo pa je bilo odvzeto Srbiji

"Ti pogovori nimajo smisla, dokler ne spoznate, da Srbija in Rusija nista ista stvar, da Nemčija in Rusija nista ista stvar. Da niti ena druga država razen Rusije in ZDA ni ista stvar. Da je to na žalost boleče dejstvo in nevarnost," je izjavil Zoran Milanović na današnji novinarski konferenci v Petrinji.

Milanović meni, da bodo Rusi, "ker so ciniki", pozvali k aneksiji Kosova. Po njegovih besedah je Kosovo anektirala mednarodna skupnost. "Ugrabili so ga Srbiji. To ni aneksija, ampak ugrabitev, del ozemlja, ki so ga izvlekli iz Srbije. Kako se temu reče? Ekstrakcija," je izjavil.

Ocenil je, da je "povsem jasno, da Krim ne bo nikoli več Ukrajina" in da Hrvaška razen pošiljanja humanitarne pomoči Ukrajini in obsodbe agresije ne bi smela sodelovati v konfliktu.

"To, kar delamo kot kolektivni Zahod, ki v bistvu ne obstaja, je globoko nemoralno, ker tu ni rešitve. Rešitev ni sprememba oblasti v Rusiji. Nemški tanki bodo dodatno poenotili Ruse. Zbližali se bodo s Kitajsko," je dodal in ocenil, da v Ukrajino ne bodo poslali niti enega ameriškega tanka, ampak samo nemške.