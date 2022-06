Milanović kritičen do Plenkovića, EU pozval, naj BiH dodeli status kandidatke

"Slišimo, da bosta status kandidatke dobili Ukrajina in Moldavija. Prav, naj Ukrajina dobi status kandidatke, vendar ima, tako kot tudi Moldavija, velike probleme," je na današnji novinarski konferenci, ki jo je sklical v luči vrha EU, izjavil Zoran Milanović. Dodal je, da je to priložnost, da status kandidatke dobi tudi BiH, in sicer kot "znak zaupanja in upanja".

Hrvaški predsednik je izpostavil, da BiH postavljajo pogoj, da mora spremeniti volilni zakon, Ukrajini in Moldaviji pa ne. Pohvalil je prizadevanja slovenskega predsednika Boruta Pahorja, da BiH brezpogojno dodelijo status kandidatke za članstvo."Slovenski predsednik Borut Pahor piše pismo, v katerem zahteva, da BiH takoj dobi status kandidatke. Po sestanku v Rigi je to storilo še nekaj držav," je dejal in dodal, da ga je "sram, da takšna pisma piše slovenski predsednik, ne pa hrvaški premier".