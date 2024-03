Milanović mobiliziral ne samo volivce SDP, ampak tudi volivce HDZ

"Desno volilno telo je v strahu pred Milanovićem strnilo vrste, tako kot so se k SDP vrnili levi volivci," je za STA poudarila notranjepolitična novinarka hrvaškega časnika Večernji list Petra Maretić Žonja . K SDP so se po njeni oceni vrnili volivci, ki jih je stranka izgubila, ker niso bili zadovoljni z dosedanjim načinom vodenja stranke, k HDZ pa se po drugi strani vrača del desnega volilnega telesa, ki ga je mobiliziral prihod Milanovića.

Po burnih dnevih, ki so sledili razpisu volitev in napovedi Milanovića, da bo kandidat za premierja največje opozicijske stranke SDP, so se razmere nekoliko umirile, nove javnomnenjske ankete pa so pokazale rast podpore tako vladajoči stranki HDZ kot SDP.

Nekdanji lastnik hrvaškega koncerna Agrokor Ivica Todorić je v torek sporočil, da se umika iz predvolilne tekme za hrvaški sabor, potem ko je februarja ob ustanovitvi svoje nove stranke napovedal, da bo sodeloval na parlamentarnih volitvah in se potegoval za položaj premierja.

SDP ima po njeni oceni sicer večji potencial koalicijskega sodelovanja kot HDZ. Stranka je sklenila koalicijski sporazum s petimi manjšimi, a regionalno močnimi strankami, na koalicijo s stranko SDP pa so po volitvah pripravljeni tudi v stranki Zmoremo!, kjer hkrati zavračajo sodelovanje s HDZ.

Ker je Milanović z levimi strankami nostalgično povezan karierno, z desnimi strankami pa je vzpostavil dober odnos prek svojih desnih nazorov kot predsednik republike, se je na začetku zdelo, da mu bo uspelo sestaviti široko koalicijo od levice do desnice, a so štiri levo-liberalne stranke iz sprva desetčlanske koalicije SDP izstopile.

Ključno vprašanje po mnenju Skoka zato zdaj ostaja, komu se bosta po volitvah pridružili desni stranki Most in Domovinsko gibanje. "Svetovnonazorsko sta bližje HDZ, vendar imata skupne negativne izkušnje s poskusi dosedanjega sodelovanja. Če bi stopili v koalicijo z SDP, pa se bojim, da bi takšna koalicija hitro razpadla zaradi velikih razlik v vrednotah, ki jih zastopajo," pravi.

Tokratna predvolilna kampanja je po njegovih besedah vsekakor zelo personalizirana, saj se volivci delijo na privržence aktualnega predsednika vlade in stranke HDZ Andreja Plenkovića in Milanovića. Dodaja tudi, da ni mogoče govoriti o delitvi na levo in desno možnost, saj da so sporočila in stališča Milanovića bolj desna kot leva, medtem ko Maretić Žonja navaja, da imata SDP in HDZ tudi zelo podoben gospodarski program.

Program bo na tokratnih volitvah po mnenju obeh ostal v ozadju. "Z levice večinoma slišimo sporočila o pomembnosti rušenja HDZ in Plenkovića, ne vidimo pa, kaj bi lahko ponudili boljšega in s katerimi kadri. Večinoma namreč vidimo stare, iztrošene obraze, ki so že imeli priložnost pokazati, kaj znajo, HDZ pa vztraja pri dosedanjih uspehih in dosežkih," pojasnjuje Skoko.

Podobno opozarja Maretić Žonja. "Plenković se hvali z doseženimi rezultati, kot so vstop Hrvaške v schengen, izgradnja Pelješkega mostu in črpanje sredstev iz evropskih skladov. Sporočilo Milanovića pa je, da je HDZ skorumpiran, da so v času vladanja zamenjali 30 ministrov ter da so zasužnjili vse državne institucije in da je potrebna sprememba," pojasnjuje.

Stranki HDZ so korupcijske afere, sporna imenovanja in menjave ministrov po njeni oceni sicer škodili, a ne toliko, kot bi ji morali, Skoko pa meni, da so ji škodili, ker jih je opozicija dobro izkoristila.

Kampanja SDP po besedah Skoka sicer temelji na "simpatičnih parolah" in napovedih borbe proti korupciji, o ostalih temah pa hrvaška javnost za zdaj ve premalo.

"Če bosta SDP in Milanović pretiravala v svojem rušilnem pohodu proti državnim institucijam, širjenju strahu in očrnitvi vsega, kar je bilo strojeno v prejšnjem mandatu, bi to zagotovo lahko ziritiralo neodločene volivce. HDZ pa ne more vztrajati samo pri uspehih in dobrih statistikah. Moral bo vnesti več emocij in pokazati, da sprememba ni dobra samo zaradi spremembe," pojasnjuje.

Z njim se strinja novinarka Večernjega lista. "SDP je dobil zamah z Milanovićem, ki pa ga bo težko vzdrževal samo na njegovi objavi kandidature za premierja. Če Milanović pred volitvami ne bo odstopil s položaja predsednika, pa obstaja tudi nevarnost, da bo SDP začel izgubljati del volilnega telesa, ki se ne strinja z njegovim vedenjem," pojasnjuje.