Milanović naj bi zanikal genocid v Srebrenici

"Obstajajo različne vrste genocida, ampak v Srebrenici genocida ni bilo," naj bi izjavil hrvaški predsednik Zoran Milanović na poslovnem kosilu, ki je potekal v okviru procesa Brdo-Brioni. Na to izjavo se je ostro odzval predsednik Predsedstva BiH Šefik Džaferović , ki je Milanovića opozoril, da naj ne zanika genocida in da za to obstajajo dokazi na haaškem sodišču.

V luči te izjave je ministrica za zunanje zadeve BiH Bisera Turković na Hrvaško poslala demaršo, v kateri zahteva opravičilo."Verjamemo v stališče Republike Hrvaške do spoštovanja mednarodnega prava, razsodb in najvišjih standardov človekovih pravic. Za ohranitev dobrih medsebojnih odnosov zahtevamo umik izjav, pa tudi opravičilo družinam žrtev genocida v Srebrenici," piše v demarši ministrstva BiH.

Njegovo domnevno izjavo so obsodili številni politiki v BiH in nevladne organizacije, predstavnice gibanja Matere enklave Srebrenica in Žepa pa so na Milanovića naslovile tudi pismo. V njem so hrvaškega predsednika obtožile, da je nacionalist in politik, nedorasel današnji Evropi, in mu sporočile, da ni več dobrodošel v Srebrenici.