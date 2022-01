Milanović napovedal umik hrvaških vojakov z Natovih odzivnih sil in razburil Kijev

Hrvaški predsednik Zoran Milanović je v torek polnil naslovnice spletnih portalov, ko je novinarjem v Zagrebu, na vprašanje, kako bi se Hrvaška odzvala na eskalacijo razmer v Ukrajini, odgovoril: "Berem poročila, da Nato povečuje svojo prisotnost, pošilja nekaj izvidniških ladij. S tem nimamo nič in nočemo imeti nič. To garantiram. Ne samo, da ne bomo poslali, ampak če bo prišlo do stopnjevanja napetosti, bomo svoje čete umaknili do zadnjega hrvaškega vojaka."

Kot piše današnji Politico, je s temi izjavami povzročil nemalo zmede. Hrvaški zunanji minister Gordan Grlić Radman je namreč še včeraj nekemu nemškemu novinarju zatrjeval, da "predsednik ne govori v imenu Hrvaške, ampak zase". "Smo in bomo ostali zvesti član Nata. Vse, kar počnemo, naredimo po posvetovanju s partnerji," je dejal za Frankfurter Allgemeine Zeitung. In še: "V takih časih je še posebej pomembno pokazati solidarnost med partnerji, Hrvaška pa bo to storila v EU in v Natu."

A da Milanovićeve besede vendarle niso nedolžne, nadalje poroča Politico. Kmalu se je namreč izkazalo, da so se hrvaške sile na Poljskem, kjer je bilo 80 njihovih vojakov, že vrnile domov. Po informacijah hrvaškega časnika Jutarnji list pa država letos ne namerava poslati nove enote na Poljsko – zato tam hrvaških sil, ki bi jih lahko umaknili, sploh ne bo.

Milanović je s temi izjavami razburil Kijev. Ukrajinsko zunanje ministrstvo je na pogovor že poklicalo hrvaško veleposlanico v Kijevu Anico Džamić, ki so ji sporočili, da so predsednikove izjave nesprejemljive. V pogovoru so izrazili globoko razočaranje.

"Hrvaški predsednik je izkazal prezir in nehvaležnost za pomoč, ki so jo Ukrajina in Ukrajinci nudili Hrvaški v njenem boju za neodvisnost in tudi v boju proti lanskim požarom," so po poročanju STA zapisali na ukrajinskem zunanjem ministrstvu. Zahtevali so javni preklic teh izjav in dodali, da se jih v prihodnosti ne sme ponoviti.

Hrvaški premier Andrej Plenković se je sicer Ukrajincem že pred tem opravičil za predsednikove izjave in dejal, da ne ve, o katerih vojakih je Milanović govoril. "Politika Hrvaške je umiritev napetosti, preprečevanje spopadov in podpora celovitosti Ukrajine," je poudaril.