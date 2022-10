Milanović ne želi, da bi se ukrajinski vojaki urili na Hrvaškem

"Ne podpiram te ideje, ker ne podpiram vpletanja Hrvaške v to vojno bolj, kot bi bilo treba. Smo korektni, smo enotni in to je vse. Ne gremo dlje od tega. Kot vrhovni poveljnik tega ne bom odobril. Za predlog še nisem slišal, a vnaprej povem, da mi ni všeč," je dejal hrvaški predsednik Zoran Milanović.

Dodal je, da kot predsednik na morebitno finančno podporo misiji nima vpliva, saj so to sredstva, ki jih določa vlada. "To podpiram le, če bomo dobili nadomestna sredstva. Hrvaška obramba je na prvem mestu, potem dolgo nič, nato Nato in potem vse ostalo," je po navedbah hrvaških medijev še dejal Milanović.