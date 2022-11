Milanović o hrvaškem urjenju ukrajinskih vojakov: V vojni sta Rusija in Amerika

Predsednik Zoran Milanović je dejal, da ve, kaj piše v ustavi, saj da jo je tudi napisal. S tem je ciljal na izjavo vlade, ki je na današnji seji sklenila, da usposabljanje ukrajinskih vojakov temelji na ustavi ter na zakonih in mednarodnih pogodbah, po katerih je Ukrajina država zaveznica, poroča portal Danas.hr.

"Ukrajina, vsa čast ji, ni zaveznica," je poudaril Milanović, ki je dodal, da državni zbor ni pristojen za odločanje o usposabljanju tujih vojakov. Odločitve, ki jih je danes sprejela vlada, je označil za udbovsko sabotažo. "Zdaj se bo pokazalo, kdo je za Rusijo in kdo za Ukrajino. Jaz nisem za nikogar. Sem za Hrvaško, arogantno sebičen," je dejal.

"Sava Kovačević gre v Bruselj in obljublja, da je Hrvaška notri. To je kaznivo dejanje," je dodal. "Tam je vojna med Ameriko in Rusijo. Če izbiram med Rusijo in Ukrajino, sem seveda na strani Ukrajine. Ampak to je vojna med Ameriko in Rusijo," je dejal in dodal, da je treba izpostaviti, da Američani prek ukrajinske mladine vodijo vojno proti Rusiji.

"Ko gre za odločitve, ki imajo varnostno-obrambni značaj, se je treba posvetovati s predsednikom. Poslancem pa pravim, bodite pokončni, ne ustrašite se," je povedal. "Vsi, ki bi radi pomagali in sodelovali tam, kjer ni naše mesto, naj preberejo 5. člen zveze Nato. Mi smo dolžni pomagati članici Nata, ki je napadena, a tudi to ni absolutno. Ne morem vas zaščititi pred vašo norostjo in vedenjem, za katerega moram jaz odgovarjati," je še dejal.