Milanović od Plenkovića pričakuje, da 'reši problem' – to je obrambni minister

Potem ko je Milanović Banožiću prepovedal nagovor ob prisegi vojakov v Požegi, kar je Plenković označil kot poskus državnega udara, sta se Milanović in Banožić danes srečala na spominski slovesnost v Vukovarju. Ta je sicer minila mirno, ob prihodu sta se celo rokovala, a je Milanović pozneje sporočil, da to nič ne pomeni. Besedni dvoboj med njima se je vnel pozneje.

Potem ko sta položila vence in prižgala sveče pri spominskem obeležju 69 umrlim in pogrešanim prebivalcem Lužca, se je Banožić odpravil k maši in ni bil razpoložen za pogovor z novinarji, poročajo hrvaški mediji.

Nasprotno pa Milanović ni imel nobenih zadržkov. "To je postalo resno in že vpliva na nacionalno varnost. Ljudje, ki ne poznajo razlike med resnico in lažjo, so za Hrvaško nevarni," je odgovoril na vprašanje o Banožiću in dodal, da nadaljnje sodelovanje z njim ni mogoče.

Za Plenkovića, ki obrambnega ministra podpira, je dejal, da se "minister, ki vrhovnemu poveljniku hrvaških oboroženih sil očita državni udar, vede neodgovorno". "To je še ena skrajno neresna in zaskrbljujoča izjava predsednika vlade. Pričakujem, da bo svojega 'malega Baneta' malo ustavil. Brez znanja in z agresijo je prišel voditi enega najbolj občutljivih sistemov v državi, kjer mora sodelovati z vrhovnim poveljnikom in mu biti na voljo. On pa počne ravno nasprotno," je po poročanju Dnevnika.hr dejal Milanović.

Na vprašanje, ali je zdaj ogrožen položaj Roberta Hranja, načelnika Generalštaba Republike Hrvaške, ki se je "znašel med dvema ognjema", je Milanović odvrnil: "Tukaj ni ognja. Banožić ni ogenj. Banožić je le cigaretni ogorek."

Poudaril je, da je hrvaška vojska v resni krizi, ker so njene potrebe popolnoma zanemarjene. "Finančno stanje v hrvaški vojski je hujše od slabega," je dejal in izrazil pričakovanje, da bo Plenković rešil problem, ki ga imajo, to je Banožić. "Govorim o politični rešitvi."