Milanović zaradi gesla 'Za dom spremni' ukazal poveljnikom, da zapustijo proslavo

Milanović je ob prihodu v Zadar med udeleženci opazil osebe, ki so nosile ustaške znake in zloglasno ustaško geslo. Hrvaški predsednik je zato poklical premierja Andreja Plenkovića in ga opozoril, da je takšno obnašanje nesprejemljivo, so sporočili iz Milanovićevega urada. "Glede na to, da se je potem pokazalo, da so se tudi uradnega protokola udeležile osebe, ki imajo na sebi ustaška obeležja in pozdrav, je predsednik republike odpovedal sodelovanje v programu," so zapisali. Potrdili so, da je Milanović kot vrhovni poveljnik hrvaških oboroženih sil ukazal, da slovesnost zapustijo tudi načelnik glavnega štaba hrvaške vojske admiral Robert Hranjin vsi vojaški poveljniki.

Iz zadrske županije so potrdili, da so na današnjo spominsko slovesnost pozvali po enega predstavnika vseh združenj z območja županije, ki izhajajo iz vojne na Hrvaškem. Med njimi je bil tudi predstavnik Hrvaških obrambnih sil (Hos), ki so bile ustanovljene na Hrvaškem in v BiH kot vojaška organizacija skrajno desne Hrvaške stranke prava (HSP), ki je javno poveličevala nekdanjo ustaško Neodvisno državo Hrvaško (NDH).