Milanović ostro nad Plenkovića: 'Hrvaške vojake bi rad poslal v Ukrajino'

Kot je v Parizu povedal Plenković, so v hrvaškem saboru manjkali štirje glasovi, da bi se odobrilo sodelovanje Hrvatov v misiji urjenja ukrajinskih vojakov, in glede na to, da je bilo že to neuspešno, niso niti razmišljali o možnosti, da bi hrvaški vojaki odšli v Ukrajino.

Po vrnitvi hrvaškega predsednika vlade Andreja Plenkovića z vrha zahodnih zaveznic Ukrajine v Parizu je njegov obisk komentiral tudi predsednik države. Sporočilo, ki ga je objavil urad predsednika, navaja, da bi "Plenković najraje poslal vojake v Ukrajino, tega pa ni storil le zato, ker ne more računati na podporo hrvaškega sabora in predsednika," sporočilo prenaša net.hr.

Milanović je dejal, da tako Plenković še zdaj obžaluje, da je hrvaški parlament s tem glasovanjem preprečil vpletanje Hrvaške v vojno v Ukrajini. Moti ga predvsem to, je nadaljeval, da zdaj Hrvaške ne more popeljati še v večjo katastrofo, da ne more ponuditi pošiljanja vojakov v Ukrajino. "Brez hrvaškega sabora in predsednika je jasno, da bi Plenković državo neposredno vpletel v vojno v Ukrajini."

Po mnenju Milanovića mora zdaj Plenković odgovoriti na nekaj vprašanj, ki se tičejo varnosti in interesov Hrvaške in njenih državljanov. "O čem točno so se pogovarjali v Parizu in kaj je Plenković tam obljubil v imenu Hrvaške (kot je lani brez posveta s predsednikom republike obljubil urjenje ukrajinske vojske)? V čigavem imenu in za čigav interes si Plenković prisvaja pravico, da sploh sodeluje v razpravah o sodelovanju hrvaških vojakov v vojni v Ukrajini?"

Ob vsem tem, pravi Milanović, se sprašuje tudi, ali se Plenković zavzema za vojaški rok ravno zato, da bi bili hrvaški vojaki pripravljeni na odhod v Ukrajino. Stališče predsednika Milanovića je sicer v tem času jasno, navaja net.hr, ki se sklicuje na sporočilo iz urada. Vse dokler je on predsednik države in vrhovni poveljnik oboroženih sil Republike Hrvaške, ne bo odšel niti en hrvaški vojak na ukrajinsko fronto. "Edina rešitev za vojno je sklenitev mirovnega sporazuma, ki bo preprečil nove žrtve in rešil na tisoče življenj," so zapisali, to je pa tudi tisto, k čemur se predsednik že od začetka vojne zavezuje.