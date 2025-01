Milanović: To je sporočilo hrvaškega naroda vsem, ki bi ga morali slišati

Zoran Milanović je v drugem krogu predsedniških volitev osvojil 74,68 odstotka glasov in s tem premagal Dragana Primorca, ki je prejel 25,32 odstotka glasov. Gre za največjo odstotno razliko med kandidatoma, ki sta se uvrstila v drugi krog predsedniških volitev v zgodovini Hrvaške, poroča portal net.hr. Po skoraj vseh preštetih glasovih je za Milanovića glasovalo skoraj 1,2 milijona volivcev.

Po razglasitvi zmage so Milanovića v štabu pričakali z bučnimi ovacijami. "Bom kratek, hvala, Hrvaška, hvala, BiH, hvala vsem Hrvatom in hrvaškim državljanom na Hrvaškem ter po svetu," je dejal. "Zame osebno je to velik dan in to vidim kot neko potrditev svojega dela v zadnjih petih letih, pa tudi kot plebiscitarno sporočilo hrvaškega naroda tistim, ki bi to morali slišati, in prosim, da to slišijo," je komentiral Milanović in dodal: "Prosim za velik aplavz za člane in volivce HDZ."