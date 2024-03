Milanović postregel še z enim presenečenjem, kandidiral bo za premierja

"V življenju vsakega izmed nas so trenutki, ko je treba stopiti iz cone udobja. Ta čas je potrkal na moja vrata v trenutku Turudića," je dejal Milanović. Pri tem je mislil na imenovanje Ivana Turudića za generalnega državnega tožilca, čeprav je ta kot predsednik županijskega sodišča v Zagrebu imel stike z osebama, ki so ju preiskovali zaradi suma korupcije. To je bilo po Milanovićevih besedah vedro, ki je "prelilo greznico vseh nečistoč, ki že leta dušijo našo državo".

"Po zmagi, v katero sem prepričan, bom odstopil s položaja predsednika republike in s podporo nove večine v hrvaškem saboru prevzel odgovornost za vodenje vlade Republike Hrvaške. Dokler ne prevzamem novega položaja, bom svojo dolžnost predsednika Republike Hrvaške opravljal v skladu z ustavnimi obveznostmi in dolžnostmi," je zapisal.

Hrvaški predsednik Zoran Milanović je na novinarski konferenci največje opozicijske stranke SDP napovedal, da gre na državnozborske volitve, poroča Net.hr . Takoj po napovedi kandidature so se začela porajati vprašanja, kdaj bo odstopil s položaja predsednika države. Milanović se je tako odločil, da bo še enkrat nagovoril državljane. Povedal je, da bo z mesta predsednika države odstopil šele, ko bo zmagal in postal predsednik vlade.

Stranka SDP pa je na družbenem omrežju zapisala, da bodo 17. aprila "Hrvaško skupaj osvobodili korupcije in laži". "Do zmage s SDP in Zoranom Milanovićem," so dodali.

Milanović je kot voditelj SDP sicer enkrat že vodil vlado, in sicer med letoma 2011 in 2016.

"Prišel je čas, da osedlamo konje. Zbrali bomo večino za vlado narodne rešitve," je še povedal, poudaril, da ne on, ne njegovi sodelavci niso grešili in vse "neomadeževane" povabil, da se zberejo. "Prihajajo reke pravice, izlile se bodo spomladi," je še napovedal Milanović.

Nosilec liste vladajoče HDZ v prvi volilni enoti, ki obsega severozahodni del zagrebške županije ter del središča in zahoda Zagreba, je predsednik HDZ in aktualni premier Andrej Plenković .

Kdo bo razpisal predsedniške volitve in kdo bo predlagal mandatarja za sestavo vlade, če ne bo predsednika?

Milanovićeva napoved odpira številna pravna vprašanja, kot so na primer, kdo bo razpisal predsedniške volitve, potem ko so v četrtek razpustili sabor, in kdo bo bo predlagal mandatarja za sestavo vlade, če ne bo predsednika države.

Za Net.hr je spregovoril strokovnjak za ustavno pravo Mato Palić. Pojasnil je, da Milanovića, če ta odstopi, začasno nadomešča predsednik hrvaškega sabora. "Čeprav je sabor razpuščen, se mandat nadaljuje," je pojasnil Palić.

"Nadomešča ga Gordan Jandroković in ko on vloži kandidaturo, se začne postopek volitev predsednika republike. Dokler postopek traja, se ne more zgoditi, da bi bila država brez predsednika. Takrat je Jandroković začasni namestnik predsednika republike," je pojasnil. Dodal je, da če se vmes izvoli novega predsednika sabora, potem on postane začasni namestnik predsednika republike. "To se je že zgodilo, ko je umrl Tuđman," je dodal Palić.

Palić je dodal še, da je, ko je Milanović za dan volitev izbral sredo, sprva mislil, da gre za šalo, saj je 17. aprila tudi svetovni dan cirkusa. Hkrati verjame, da je Milanović že prej načrtoval svojo kandidaturo. "Ne verjamem, da se je za kandidaturo odločil po napovedi datuma volitev," je še povedal strokovnjak za ustavno pravo.