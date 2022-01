Zanimanje o prijavi prebivališča v Kranjski Gori le šala na račun Plenkovićevega sodelavca

Ali se je Zoran Milanović res odpravil na smučanje v Italijo, so na Pantovčaku poizvedovali hrvaški mediji. Toda odgovor na povsem običajno vprašanje, je bil nor, piše t-portal . "Predsednik Milanović se je po nekaj urah vrnil v Zagreb, potem ko je preverjal pogoje za morebitno prijavo prebivališča v Kranjski Gori."

To je bila puščica v Plenkovićev kabinet oziroma njegovega vodjo. Zvonimir Frka Petešić trenutno živi v 96 kvadratnih metrov velikem državnem stanovanju v središču Zagreba. Zgradba pa se že na prvi pogled razlikuje od sosednjih, saj je obnovljena. "Nisem lastnik stanovanja, v tem nisem sodeloval. Po vplivu okoliščin živim v tem stanovanju, ampak s tem nisem povezan, niti nisem bil na kakršen koli način vključen v obnovo te zgradbe," je v torek pojasnjeval vodja Plenkovićevega kabineta Frka Petešić, ki živi na enem naslovu, žena na drugem, prijavljen pa je na tretjem.

Plenković o prijavi prebivališča noče govoriti

Fiktivno, kar je tudi priznal, in sicer pri očetu na Dugem otoku. Da je izpolnil pogoje za stanovanje, ki ga stane le 65 evrov mesečno oziroma desetino tržne najemnine. Premier Plenković vztrajno ščiti svojega sodelavca. "V tej celotni zgodbi ni ničesar. In to ni današnja tema. Vas zanima še kaj? " Na vprašanje novinarja, ali ga lahko povpraša o prijavi, je Plenković odgovoril: "Ne, ne morete." Novinarja je zanimalo: "O prijavi in odjavi prebivališča?" "Ne, ne morete," je vztrajal Plenković. "Zakaj?" je zanimalo novinarja, Plenković pa zopet: "Ne morete."