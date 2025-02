Milanovićeve inavguracije se ni udeležil nihče iz vlade

Na Pantovčaku v Zagrebu poreka slovesna zaprisega predsednika Zorana Milanovića, ki prevzema svoj drugi zaporedni petletni mandat. Inavguracija se je začela točno opoldne, trajala pa naj bi okoli 45 minut.

Milanović je na plato pred predsedniško palačo prišel s svojo soprogo Sanjo Musić Milanović, sledil je pregled častne straže, nato pa sta s prvo damo vstopila v slavnostno dvorano predsedniške palače, kjer je državno himno izvedla klapa hrvaške vojne mornarice Sveti Juraj. Sledilo je branje svečane zaprisege, ki jo je Milanović tudi podpisal.

"V življenju naroda in države, kot tudi v življenju posameznika, je neizogibno menjavanje dobrih in slabih časov, mračnih in svetlih dni. Moramo plusti z zavedanjem, da življenje ni le mirno morje in veter v jadrih. Naj bo to zavedanje naše vodilo, je trdno jamstvo za pokončnost in zbranost ne glede na smer in moč vetrov in valov. Osnovna naloga hrvaških institucij je ohranjanje miru in varnosti državljanov," je v svojem govoru dejal Milanović.