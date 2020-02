Milanović prisega kot novi hrvaški predsednik

Na slovesnost so vabljeni predsednik hrvaške vlade Andrej Plenković, predsednik sabora Gordan Jandroković ter podpredsedniki vlade in parlamenta. Med nekaj deset povabljenci so tudi trije bivši predsedniki države, dosedanja predsednica Kolinda Grabar-Kitarovićter Ivo Josipović in Stjepan Mesić. Protokol predvideva navzočnost sodnikov ustavnega sodišča na čelu z njegovim predsednikom Miroslavom Šeparovićem.