Milanović: Če bomo slabe volje, lahko proti Vučiću že jutri vložimo obtožnico

Predsednik Hrvaške Zoran Milanović meni, da je obtožnica srbskega predsednika Aleksandra Vučića neprimerna. "Vučić in kolegi so se šele zdaj odločili, da bodo vložili obtožnico proti štirim poveljnikom. Tudi mi lahko kadarkoli vložimo obtožnico proti Vučiću. Če bomo slabe volje lahko to naredimo že jutri - saj je leta 1995 divjal po Hrvaškem, namesto na Petrovački cesti," je povedal na desetdnevnem festivalu.

Milanović je v nagovoru namignil tudi na soodvisnost srbske vlade in srbskega tožilstva. "V Beogradu so neodvisni toliko kot tiste gospe v Brooklynu, Harlemu in Bronxu. Gre za približno takšno neodvisnost – vse dokler ne pride zvodnik. Ta pa je zmeraj v bližini. To je zvodništvo, ne neodvisno tožilstvo" je bil kritičen.

Vojaško-policijska operacija Nevihta, katere obletnico v Srbiji obeležujejo kot dan spomina na žrtve in pregnane Srbe, na Hrvaškem pa kot dan zmage in domovinske hvaležnosti, je še vedno kamen spotike med Beogradom in Zagrebom. Prizivno sodišče v Beogradu je potrdilo obtožnico, ki bremeni štiri hrvaške pilote Vladimirja Mikca, Zdenka Radulja, Željka Jelenića in Danijela Borovića, da so 7. in 8. avgusta 1995 ukazali letalska napada na begunsko kolono na Petrovački cesti pri Bosanskem Petrovcu in v kraju Svodna pri Novem Gradu v Bosni in Hercegovini. Ubitih je bilo 13 ljudi, od tega šest otrok, 25 je bilo ranjenih.