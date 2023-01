Milanović razburil z izjavami, Lavrov jih je označil za odkrite in poštene

Predsednik največje opozicijske stranke in nekdanje Milanovićeve stranke SDP Peđa Grbin izjave Lavrova za medije ni hotel komentirati, je pa poudaril, da je Rusija napadla Ukrajino in da je to edino, kar je točno.

Poslanec vladajoče HDZ Damir Habijan je dejal, da so besede hrvaškega predsednika identične tistim, ki prihajajo iz Kremlja. "Mislim, da je danes po teh izjavah in pohvalah, ki prihajajo od šefa ruske diplomacije, povsem jasno, kakšno je stališče predsednika, kar se tiče ruske agresije na Ukrajino," je izjavil Habijan.

Obenem je poudaril, da politika, ki jo zastopa Milanović, ni politika, ki jo zastopa večina hrvaških državljanov, niti politika držav, v družbi katerih želi biti Hrvaška.

Nikola Grmoja iz opozicijske stranke Most je izjavil, da ga absolutno ne zanima, kaj govori Milanović, ampak je o tem treba vprašati tiste, ki so ga izvolili. Ocenil je še, da njegove izjave ne morejo škodovati Hrvaški, ker se ve, v katero smer gre Hrvaška in kdo so njeni strateški partnerji.

Predsednica stranke Nova levica, ki je del bloka skrajno levih strank, Ivana Kekin pa je dejala, da bi moralo zaskrbeti vsakega, ki ga pohvali visoki politični predstavnik Rusije, ki je izvedla agresijo na drugo državo.

Lavrov je danes v Moskvi med drugim še izjavil, da ZDA v Ukrajini pripravljajo teren za hibridno vojno proti Rusiji, predloge ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega za mir pa je označil kot absurdne in nesprejemljive.