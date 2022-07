Milanović razburja s svojimi izjavami, Plenković prepričan, da ima 'zle namene'

Hrvaški mediji so se razpisali o izjavah hrvaškega predsednika Zorana Milanovića , ki se je v teh dneh med drugim spravil na visokega predstavnika v BiH Christiana Schmidta in užalil romsko skupnost. Ob tem se je znova podal v novo besedno obračunavanje z vlado ter se posmehoval njenim priporočilom za varčevanje z energijo.

"Če boste klimatsko napravo nastavljali na 25 stopinj, jo raje prodajte Romom, naj jo odnesejo, bodo zaslužili. Romi so zelo vešči teh stvari," je izjavil Milanović in si prislužil kritike predstavnika romske manjšine Veljka Kajtazija. Kajtazi je na družbenem omrežju Facebook zapisal, da bi morala oseba, ki je na položaju predsednika, bolje razmisliti, na kakšen način govori javno o svojih sodržavljanih.

"On vodi politiko, v bistvu to ni politika, ampak le en kontinuirani javni nastop z enim samim ciljem – škodovati vladi," se je na Milanovićeve izjave odzval hrvaški premier Andrej Plenković.

"Če bi poslušali Milanovića, ne bi bili pred vrati evroobmočja in schengna, nikoli ne bi pomagali Hrvatom v BiH in verjetno nikoli ne bi zgradili Pelješkega mostu."

Plenković še meni, da ima Milanović zle namene, ki Hrvaški ne prinašajo nič dobrega in omadežujejo njen ugled v svetu. Kot je dodal, je predsednikova retorika "primernejša za pijance v kavarni pred 50 leti" in ne za diskurz oseb, ki zasedajo najvišje položaje v državi. Menil je še, da gre pri Milanovićevih besedah za divjaštvo, primitivizem in nekulturno vedenje. "To je katastrofa za hrvaški politični prostor."