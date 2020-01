Milanović: 'Slovenijo vidim kot našo naravno najbližjo partnerko in zaveznico'

"Slovenijo vidim kot našo naravno najbližjo partnerko in zaveznico. Prepričan sem, da podobno menijo tudi mnogi v Sloveniji. To, kar nas obremenjuje, ni nič v primerjavi s problemi, ki jih imamo sami s seboj in z nekaterimi drugimi državami", je novi hrvaški predsednikZoran Milanović dejal v četrtkovem večernem pogovoru za hrvaško komercialno televizijo Novo TV.

Ocenil je, da so odnosi s Slovenijo kljub sporu o meji "skoraj optimalni". Na novinarsko vprašanje, ali razmišlja o moratoriju, da bi spor uredile prihodnje generacije, ker Ljubljana ne bo odstopila od svojih stališč, je odgovoril, da moratorij praktično že obstaja in ga ni potrebno formalizirati.

V tem kontekstu je omenil na spor o meji med Portugalsko in Španijo v Estramaduri, ki se vleče še iz časov Napoleona. Gre za ozemlje velikosti otoka Rab, ki pripada Španiji, Portugalska pa tega ne priznava, je spomnil. O tem nihče ne ve ničesar, razen študentov mednarodnega prava. "Želim povedati, da so to zadeve, s katerimi se lahko živi," je dejal Milanović.