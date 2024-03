Milanović sprožil vihar odzivov: 'rušenje države' ali 'pogumna poteza'?

Hrvaški predsednik Zoran Milanović je za sredo, 17. aprila razpisal parlamentarne volitve. Izbira datuma sredi tedna pa ni bila edina nenavadna stvar. Le nekaj ur kasneje je napovedal kandidaturo na listi SDP in sprožil vihar odzivov na nepričakovano potezo. O njej bo odločalo tudi ustavno sodišče, saj bi v primeru zmage Milanović bil hkrati predsednik vlade in države. Nekdanji predsednik hrvaške in zadnji predsednik predsedstva SFRJ Stipe Mesić je šaljivo dejal: "Sedaj moram kandidirati tudi jaz".

Nekdanji hrvaški predsednik Stipe Mesić in nekdanji hrvaški predsednik vlade Ivica Račan FOTO: Reuters icon-expand

Stipe Mesić, ki je trenutno na obisku v Azerbajdžanu, je pozdravil odločitev predsednika Milanovića in označil za "precej logično", poroča net.hr. "Na Hrvaškem ste šokirani, jaz pa v Azerbajdžanu še bolj. Ko pa karte sestavimo skupaj, je kar logično. Kajti če je kršena demokracija, če je kršena na brutalen način, kot je bila ta izvolitev Turudića, če pravila demokratične družbe ne veljajo, bi morala biti neka reakcija. In predsednik je odreagiral odlično. Zdaj se bodo stvari in karte prerazporedile na Hrvaškem," je dejal Mesić. Mesić meni, da je opozicija zdaj favorit parlamentarnih volitev. Poudaril je, da je Milanovićeva najava "pogumna poteza", ki Hrvaško vrača "nazaj na demokratično pot". Ob koncu se je še pošalil: "Kaj naj naredim, sedaj moram kandidirati tudi jaz".

Oglasila se je tudi nekdanja premierka Jadranka Kosor in dejala, da se je vse skupaj pripravljalo že dolgo. "Zato se tudi do zadnje sekunde ni vedel datum razpustitve Sabora. Ampak, če je karneval, potem naj bo v sredo." je komentirala izbiro datuma volitev, on informaciji o Milanovićevi kandidaturi pa je kratko zapisala: "Vsaka čast". Izvršna direktorica društva V imenu družine Željka Markić je na družbenem omrežju napadla Milanovićevo potezo in jo označila za "rušenje države". V poznejši objavi je dodala, da te volitve "zaznamuje boj med dvema frakcijama renomiranih komunistov", ki se borita za oblast. "Za tisto, ki jo vodi Milanović, je Hrvaška naključna država, za tisto, ki jo vodi Plenković, je Hrvaška fevd. Za ene in druge ni pomemben ne narod ne krvavo obranjena in ustvarjena država," trdi Markićeva.

Zoran Milanović FOTO: AP icon-expand