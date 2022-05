Milanović Stoltenbergu o 'težkem položaju, v katerem so Hrvati v BiH'

Zoran Milanović, ki je v začetku meseca zagrozil z vetom na širitev Nata oziroma blokado vstopa Švedske in Finske, dokler v BiH ne spremenijo volilnega zakona, je Jensa Stoltenberga seznanil z resno politično krizo v BiH oziroma s "težkim položajem, v katerem so Hrvati v BiH". "Hrvati v Federaciji BiH so že vrsto let izpostavljeni volilnim manipulacijam in nimajo možnosti izbirati svojih zakonitih predstavnikov v organih oblasti BiH. To je neposredna kršitev daytonskega mirovnega sporazuma," je šefu Nata sporočil hrvaški predsednik.