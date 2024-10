Milanović: Tisti, ki si želijo vojne, naj tja pošljejo svoje otroke

"Vojna v Ukrajini je šla od prvega dne v katastrofalno smer, za kar smo krivi vsi," je v Tivatu opozoril Milanović. Ob tem je poudaril, da NATO s svojim novim poveljstvom za varnostno pomoč in usposabljanje za Ukrajino (NSATU), vstopa v vojno. NSATU bo namreč sestavljajo 700 pripadnikov iz zavezniških držav Nata, sedež pa bo v Wiesbadnu v Nemčiji. A Hrvaška ne bo del tega poveljstva, saj Milanović ne bo dal soglasja, poroča Novi List.

"Pol milijona ljudi je bilo ubitih in pohabljenih. Je zdaj res potrebno ubiti in pohabiti še enkrat toliko ljudi? Bo to dovolj za potešitev apetitov? Washington, Moskva, bo to dovolj?" se je spraševal.