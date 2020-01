Milanović v soočenju kot prioriteto izpostavil odnose s Slovenijo

Nekdanji hrvaški premier Zoran Milanović in hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović sta se v četrtek zvečer pomerila v drugem soočenju pred drugim krogom predsedniških volitev, ki bo potekal to nedeljo. Spomnimo, da je v prvem krogu Milanović prejel 29,5 odstotka glasov, Grabar-Kitarovićeva pa 26,7 odstotka .

Trenutno hrvaška predsednica je uvodoma dejala, da je "kot ženska prebijala steklene zidove v svetu" in se pohvalila, da ima po svetu ogromno poznanstev in zvez, ter da se je srečala z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom."Odmaknila se bom od ideoloških vprašanj." Medtem je Milanović obljubil, da se bo zoperstavil "pošasti, ki prevzema Hrvaško", to je korupcija: "Trenutna vlada in predsednica ne razumejo razlike med javnim in zasebnim in ne razumejo, kaj je boj proti korupciji."

Grabar-Kitarovićeva je v nadaljevanju debate med drugim očitala Milanoviću, da se je med letoma 2011 in 2015, ko je bil premier, sprl z vsemi sosednimi državami. To je, kot je dejala, prineslo tudi žico z rezili na hrvaških mejah s Slovenijo in Madžarsko. Očitala mu je še, da je uničil hrvaško zunanjo politiko, ki da jo je ona morala znova zgraditi.

Omenila je, da je njen slovenski kolega, ki ga sicer ni poimensko imenovala, povedal o Milanoviću, da je bil "izrazito nekorekten"med begunsko krizo.

Milanović je na to odgovoril, da ima Hrvaška danes dobre odnose zgolj z madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom, z vsemi ostalimi hrvaškimi sosedami, vključno s Slovenijo, pa so slabi.