Milanović zanikal, da je finsko premierko pred srečanjem pustil čakati

Iz urada so pojasnili, da je bilo celotno srečanje v skladu z jasnim protokolom, ki se ga v primeru visokih obiskov vedno držijo. Dodali so še, da lahko prisotni na dogodku potrdijo, da je tudi tokratno srečanje potekalo v skladu s protokolom.

Pri Jutranjem listu so nato v torek zvečer iz Urada predsednika republike prejeli odgovor, da so nekateri mediji "brez kakršne koli podlage in preverjanj poročali, da je predsednik Republike Hrvaške Zoran Milanović zamujal na sestanek s predsednico finske vlade Sanno Marin."

Nekateri hrvaški mediji so ob posnetku napisali, da je hrvaški predsednik gostjo pustil čakati in s tem prekršil protokol, ki velja ob obisku tujih delegacij.

Po srečanju se je pojavil posnetek finske premierke, ki v preddverju čaka Milanovića. Sprva je Marinova ob zastavah Finske, Hrvaške in Evropske unije mirno stala, a ker Milanovića ni bilo na spregled, si je čakanje popestrila s sprehajanjem in si z rokami na hrbtu ogledala razstavljene umetnine. Po slabih dveh minutah je bilo njenega čakanja konec, saj jo je Milanović sprejel, jo pozdravil in ji stisnil roko.

Od običajnega protokola so se oddaljili v dveh točkah, so sporočili iz urada. Odstopanji sta se pojavili, ker je v urad predsednika republike s skoraj polurno zamudo prišla finska premierka, kar da se zgodi res redko, a včasih do zamude vendarle pride, so razumevajoče zapisali v odgovoru. In drugič, da se je zgodilo prvič, da gostja, tokrat finska premierka, hrvaškega predsednika ni pričakala na predvidenem mestu pred zastavami, kot je običaj pri srečanju s predsednikom.

Poudarili so, da je bilo srečanje in predstavitev delegacij kljub zamudi in odstopanju od protokola opravljeno "absolutno v skladu z običajno prakso".

V odgovoru so kritično poudarili še, da je "zastrašujoče, da se v takih primerih ne preveri dejstev" in da želijo nekateri za vsako ceno osramotiti institucije svoje države.

Osrednja tema srečanja so bil odnosi med državama, govorila naj bi tudi o o političnih razmerah v jugovzhodni Evropi s poudarkom na razmerah v Bosni in Hercegovini. Milanović je predstavil politično dogajanje v BiH, ki vpliva na Hrvaško. Hrvaški predsednik je izrazil podporo podelitvi statusa kandidatke Ukrajini in Moldaviji, a dodal, da je treba status kandidate hkrati zagotoviti BiH.