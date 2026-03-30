Tujina

Milanović zaradi Vučićevih izjav odpovedal vrh Brdo-Brioni

Zagreb, 30. 03. 2026 18.50 pred 40 minutami 2 min branja 9

Avtor:
T.H. STA
Srečanje Milanovića in Vučića na Brdu leta 2022

Hrvaški predsednik Zoran Milanović je odpovedal letošnji vrh slovensko-hrvaške pobude Brdo-Brioni, ki bi moral potekati maja na Hrvaškem. Meni namreč, da zaradi izjav in ravnanja srbskega predsednika Aleksandra Vučića "ni pogojev in ni mogoče", da bi ta prišel na Hrvaško, so sporočili iz njegovega urada. Vučić odgovarja, da Milanoviću zaradi njega ne bi bilo treba odpovedati srečanja, cinično pa se strinja, da sam "res ne sodi tja".

Politične izjave in ravnanja Vučića v zadnjih dneh in tednih so po oceni Milanovića v popolnem nasprotju s cilji procesa Brdo-Brioni, slabšajo meddržavne odnose ter ogrožajo mir in stabilnost v jugovzhodni Evropi. V takšnih okoliščinah zato po njegovem mnenju ni pogojev in prihod Vučića na Hrvaško ni mogoč, so navedli v njegovem uradu.

Hrvaški predsednik se je kot sopredsedujoči procesu Brdo-Brioni zato odločil odpovedati načrtovano srečanje na Brionih. O tem je obvestil tudi voditelje držav, ki bi se morali udeležiti vrha.

FOTO: Bobo

Naslednje srečanje bo potekalo, ko bodo za to izpolnjeni pogoji, po posvetu med Milanovićem in predsednico Natašo Pirc Musar, ki prav tako sopredseduje procesu, so sporočili v Zagrebu.

Vučić je sredi meseca dejal, da ima Srbija rakete zrak-zemlja, ki da lahko zadenejo cilje na razdalji do 400 kilometrov. Poudaril je, da Srbija ne namerava nikogar napasti, a izrazil bojazen, da bi bila sama v prihodnosti lahko tarča napada s strani Hrvaške, Albanije in Kosova. Do Zagreba je bil znova kritičen tudi zaradi skupne izjave o krepitvi obrambnega sodelovanja, ki so jo lani podpisale Hrvaška, Albanija in Kosovo.

Vučić: 'Lahko bi povabil svoje prijatelje iz Prištine, Tirane'

Na odločitev hrvaškega predsednika pa se je danes odzval z besedami, da mu je bolj kot udeležba na srečanju pobude Brdo-Brioni pomembno položiti rože v Jasenovcu, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

"Glede moje prisotnosti na Brionih popolnoma podpiram Zorana Milanovića, ima popolnoma prav, tja ne spadam," je med drugim dejal Vučić. Kot je dodal, Milanoviću zaradi njega ne bi bilo treba odpovedati srečanja.

"Lahko bi povabil svoje prijatelje iz Prištine, Tirane in od koder koli želi, saj jim zagotovo ne bi kvaril ali motil tistega idiličnega vzdušja," je dejal. Dodal je še, da Zagrebu, kar zadeva Srbijo, "ni treba skrbeti".

"Ohranili bomo mir in Hrvaška ne bi smela čutiti nobene nevarnosti s strani Srbije, vendar nam ne bodo zaprli ust in nam ne bodo narekovali, kaj naj govorimo," je dejal srbski predsednik, poroča Tanjug.

Preberi še Vojaško sodelovanje: Srbija in Madžarska sta si segli v roke

Proces Brdo-Brioni sta z namenom krepitve medsebojnega sodelovanja in pospeševanja evropske integracije držav jugovzhodne Evrope leta 2010 vzpostavili Slovenija in Hrvaška. Članice so tudi Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Severna Makedonija in Kosovo.

Srečanja v okviru pobude so od leta 2013 potekala vsako leto. Približno polovico jih je gostila Slovenija. Zadnji vrh pobude je bil oktobra lani v Albaniji.

Nemški kancler: Do 80 odstotkov Sircev naj bi se vrnilo domov

Ruski tanker dosegel obalo Kube

KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

fljfo
30. 03. 2026 20.49
Viko je primerov, ko se bratje ne marajo...
Odgovori
+1
1 0
Holy50
30. 03. 2026 20.25
Navadni ljudje si želijo v EU, režimu pa sedenje na dveh stolih ustreza. Tam je valilnica kraljic 10 %
Odgovori
+0
1 1
Kruti_realizem
30. 03. 2026 20.20
Hahaha, demokraticna Hrvaska zadnje dni brani vstop v lepo njihovo vsakemu ki si upa povedati resnico o tej usrasiji od drzave...nazadnje srbskemu zgodovinarju in akademiku ki pise resnico o genocidu nad Srbi med 2. sv. vojno.
Odgovori
+1
2 1
Burtonnn
30. 03. 2026 20.06
Pametno, sicer ne vem zakaj je odpovedano srečanje v celoti, lahko bi samo Vučkotu prepovedali prihod. Ta gospod iz Srbije kar naprej žali našo državo pa tudi sosednjo Hrvaško.
Odgovori
+0
2 2
prdara
30. 03. 2026 20.51
nič on ne žali,zelo rad pa pove resnico brez ovinkarjenja
Odgovori
0 0
bohinj je zakon
30. 03. 2026 20.52
Rad preberem kaj menijo o tem dogodku "strokovnjaki" za Balkan.
Odgovori
0 0
bohinj je zakon
30. 03. 2026 20.03
Sama ljubezen.
Odgovori
+0
1 1
borjac
30. 03. 2026 19.30
Bratje po krvi ali zaradi prelite krvi Hrvati in Srbi so uničili diplomatski proces Brdo- Brioni , še malo pa bo zopet vojna , TA VELIKI VODITELJI BODO VOJNO PREŽIVELI V FOTELJIH , REVEŽI PA JE NE BODO PREŽIVELI , KAJTI V STRELSKIH JARKIH SE UMIRA .
Odgovori
+1
5 4
Watch-Man X
30. 03. 2026 19.09
Ma ja sej škoda besed
Odgovori
+3
4 1
bibaleze
Portal
Najlepša slovenska imena, ki se vračajo: Kako izbrati pravega?
Po 23 letih zakona izvedela presenetljivo resnico: slavna zakonca sta v sorodu
Po 23 letih zakona izvedela presenetljivo resnico: slavna zakonca sta v sorodu
Zvezdnik, ki se izogiba očetovstvu: Njegova hčerka ga še nikoli ni videla
Zvezdnik, ki se izogiba očetovstvu: Njegova hčerka ga še nikoli ni videla
Šest značajskih lastnosti, ki jih imajo prvorojenci
Šest značajskih lastnosti, ki jih imajo prvorojenci
zadovoljna
Portal
Spor v palači: Princ William in kraljica Camilla sta se hudo sprla
Dnevni horoskop: Tehtnice čutijo notranji mir, kozorogi potrebujejo odmor
Dnevni horoskop: Tehtnice čutijo notranji mir, kozorogi potrebujejo odmor
Nova miss Slovenije je postala Elin Kos
Nova miss Slovenije je postala Elin Kos
To lepotico ljubi Domen Prevc
To lepotico ljubi Domen Prevc
vizita
Portal
Kaj se zgodi v telesu po 24 urah brez hrane?
Spolnost brez pritiska: kako graditi željo v dolgotrajni zvezi
Spolnost brez pritiska: kako graditi željo v dolgotrajni zvezi
Nočno življenje, alkohol, takosi ob 3. uri. Pri 30 letih je izvedela, da ji srce deluje le še 25 %
Nočno življenje, alkohol, takosi ob 3. uri. Pri 30 letih je izvedela, da ji srce deluje le še 25 %
Postalo je trend, a ga ne smejo prodajati. Resnica o surovem mleku
Postalo je trend, a ga ne smejo prodajati. Resnica o surovem mleku
cekin
Portal
V enem vikendu zapravil 17.300 evrov: oče sedmih otrok danes priznava svojo največjo napako
Takšnega službenega selfija nima veliko ljudi
Takšnega službenega selfija nima veliko ljudi
Jedrska energija v EU: Katere države vodijo in zakaj?
Jedrska energija v EU: Katere države vodijo in zakaj?
Agadir: Sedem dni all inclusive za manj kot 300 evrov
Agadir: Sedem dni all inclusive za manj kot 300 evrov
moskisvet
Portal
Najboljše kardio vadbe za tiste, ki ne marajo teka
Popoln krog v naravi? Res obstaja – in stoji v Nemčiji
Popoln krog v naravi? Res obstaja – in stoji v Nemčiji
4 letalske napake, zaradi katerih vas drugi potniki ne marajo
4 letalske napake, zaradi katerih vas drugi potniki ne marajo
Triki za lažji prehod na poletni čas
Triki za lažji prehod na poletni čas
dominvrt
Portal
Ne začnite prenove stare hiše, dokler ne preverite teh stvari
Razkošni kalifornijski raj z zasebnim živalskim vrtom išče novega lastnika
Razkošni kalifornijski raj z zasebnim živalskim vrtom išče novega lastnika
10 otrok v eni sobi 200 let stare hiše
10 otrok v eni sobi 200 let stare hiše
Ideje za velikonočno okrasitev vrta ali balkona
Ideje za velikonočno okrasitev vrta ali balkona
okusno
Portal
Le nekaj sestavin in pečica: zajtrk, ki ga boste pripravljali znova in znova
Sladice za nenapovedane obiske: hitre ideje iz shrambe
Sladice za nenapovedane obiske: hitre ideje iz shrambe
Trik za kremne omake brez uporabe smetane
Trik za kremne omake brez uporabe smetane
Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov
Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov
voyo
Portal
Rocky 5
Kmetija
Kmetija
Delovna akcija
Delovna akcija
Priscilla
Priscilla
