Milanović zavrnil obtožbe Mater Srebrenice, da je fašist

Hrvaški predsednik Zoran Milanović je kritike Mater Srebrenice, da zanika genocid, označil za laž. Dejal je, da nikoli ni zanikal obsega ubojev in masakra v Srebrenici, kot nekateri zanikajo holokavst, a pravne kvalifikacije so po njegovih besedah nekaj drugega. "Nismo v nekakšnem kalifatu ali teokratski državi, da o teh stvareh ne bi mogli odprto govoriti," je izjavil v sredo na knjižnem sejmu Interliber v Zagrebu. Dodal je, da upa, da združenje ni padlo v "klešče brezsramnih in brezobzirnih unitarističnih prevarantov iz Sarajeva" .

Matere Srebrenice so se na Milanovićeve izjave odzvale v sredo zvečer na Twitterju. "Me smo stare ženske, matere, ki so izgubile svoje otroke, Zoran Milanović pa je fašist, ki igra demokrata," so zapisale. Danes so na urad hrvaškega predsednika naslovile še pismo. "Spoštovani predsednik Republike Hrvaške, žalostno je, da si predsednik države, ki je članica vseh organizacij, v katerih nikoli ne bo Bosne in Hercegovine, dovoli takšen besednjak," so zapisale.

Hrvaški predsednik je komentiral tudi morebitno sodelovanje Hrvaške v mirovni misiji EU v BiH (Eufor), čemur nasprotujejo nekateri politiki v Sarajevu. "Na koncu bo tako, kot se bo odločila Hrvaška, če želi imeti svojo voljo in ni vazal, ampak običajna država," je dejal. Po njegovih besedah ni logično, da bošnjaški politiki obtožujejo hrvaško vojsko za negativno vlogo v spopadih v 90. letih, hkrati pa pošljejo 600 vojakov iz BiH na usposabljanje na vojaške vaje na Hrvaško, k domnevnemu "okupatorju".

Matere Srebrenice so ta teden pozvale Združene narode, naj preprečijo, da bi hrvaška vojska sodelovala v Euforju, ker da je bila Hrvaška agresor na BiH. Enako je minuli teden poudaril hrvaški član predsedstva BiH Željko Komšić, ki je v pismu generalnemu sekretarju Nata Jensu Stoltenbergu zapisal, da je bila Hrvaška aktivna udeleženka v vojni v BiH, njen cilj pa je bil etnično očistiti dele BiH pod svojo vojaško in politično upravo.