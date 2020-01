Milanović obljublja: Spletk in tajnih dogovorov v mojem mandatu ne bo

Zahvalil se je svojim volivcem in vsem, ki so šli na volišča, pa tudi svoji protikandidatki Kolindi Grabar-Kitarović. Žvižge, ki so pospremili omembo njenega imena, je prekinil. "Ne bomo delali tega! Imeli smo tako situacijo pred petimi leti – in nikoli več!" je bil oster.

"Dobrodošli v Tvornici zmage – kjer sem vam obljubil, da se bomo videli!"je po objavi rezultatov, ki so pokazali, da so ga hrvaški državljani izbrali za novega predsednika svojim privržencem dejal nekdanji predsednik hrvaške vlade in SDP Zoran Milanović . Na oder v znanem zagrebškem koncertnem prostoru Tvornica kulture je stopil v spremstvu svoje soproge, zdravnice Sanje Musić Milanović .

Na robu solz se je najprej zahvalila svoji družini in Plenkoviću za podporo. Zahvalila se je vsem, ki so volili zanjo, pa tudi vsem, ki so opravili svojo državljansko dolžnost ter se podali na volišča. "Očitno bi morala biti več med ljudmi, jim bolje prisluhniti. Hrvaška je izbrala, Zoran Milanović bo predsednik naslednjih pet let!" je dejala in mu čestitala za zmago. Ob omembi njegovega imena je tudi ona morala pomiriti izraze nezadovoljstva svojih privržencev.

Zatrdil je, da hrvaških državljanov ne bo delil. "Nekih stvari ni treba izreči, nekatere se morajo izreči drugače. Včasih sem znal škoditi ljudem. Moralno. A se tega nisem zavedal. Naj vedo, da to ni bilo namerno. Bodimo enotni v različnosti," je še pozval. "Če je tesna, a poštena zmaga prinesla malo vere v to družbo, sem srečen človek in se veselim," je sklenil in svojim podpornikom zaželel, naj se zabavajo "po pameti".

Dejal je, da se zaveda, da so na Hrvaškem ljudje, ki se ne morejo sprijazniti z njegovo zmago, a kot je dodal, je s tem treba živeti, ker je Hrvatov premalo, da bi se delili na ta način. "Štiri milijone nas išče svoj prostor pod soncem v Evropi. Trenutno to ne poteka tako, kot smo pričakovali, a obstaja upanje. Nimam iluzije v veleoblast, vem, kaj predsednik lahko in česa ne sme. Ne bo spletk in ne bo tajnih dogovorov. Vse stranke bodo zame formalno enake. Mi smo parlamentarna demokracija. To mogoče ni popolno, ampak boljšega nimamo."

Povedal je, da je bila kampanja dolga in naporna ter se opravičil, če je tekom nje koga prizadel, saj da to ni bilo namerno. Sporočil je, da bo ostal tak, kakršen je bil v kampanji, da se nič ne bo spremenilo, ter da ne bo izdal zaupanja, ki so mu ga izkazali volivci.

Takoj mu je ponudila roko sprave in izrazila upanje, da bo prenos oblasti potekal civilizirano, saj Hrvaška potrebuje stabilnost.Predlagala je, da bi se z Milanovićem dobila še pred uradnim prenosom oblasti, ki bo predvidoma februarja.

"Ne bom vračala z nizkimi udarci. Ostala bom zvesta sebi – nikoli nisem in nikoli ne bom rekla nič slabega za moje predhodnike ali moje naslednike," je zatrdila in dodala, da je bila Hrvaška ustvarjena s krvjo in je danes negovana z ljubeznijo.

Pozvala je k enotnosti v državi. "Ne verjemite lažnim novicam in tistim, ki gledajo samo na lastne interese. Cenite ljudi, ki se razdajajo za to državo. Stopite skupaj, ne ustvarjajte ideoloških razlik. Upam, da se bomo vsi lahko strinjali glede skupnih vrednot in da bomo končno začeli ustvarjati moderno, tolerantno, vključujočo Hrvaško, v kateri ne bo laži in nihče ne bo prizadel nikogar," je dejala in dodala, da si morajo še naprej prizadevati za pot v EU in Nato.

Milanoviću je čestitala še enkrat in mu zaželela uspeh, saj "gre za naše otroke".Napovedala je, da bo po predaji dolžnosti ostala na Hrvaškem in da jo čaka dokončanje doktorata. "Ne čudite pa se, če se bom že jutri odpravila na 10-15-dnevni dopust, ki ga nisem imela pet let," je še dodala v smehu. Vsem hrvaškim državljanom je zaželela mir in vse dobro ter jim ob Thompsonovi pesmiLijepa li sizaželela, naj se zabavajo.

105.000 več glasov