Milanović avstrijske ukrepe primerjal s fašizmom, Dunaj izjavo ostro obsodil

Milanović je v hrvaški javnosti znan po nenavadnih izjavah glede koronavirusa, ki so vse bolj razburjale ljudi. Pogosto je kritiziral nošenje mask, obvezno cepljenje in ukrepe, a redkeje se je odzival na ukrepe v drugih državah. V ponedeljek je obiskal papeža v Vatikanu, na koncu pa je na tiskovni konferenci povedal, da so ljudje tukaj cepljeni, maske se skoraj ne nosijo.

Ni se ustavil pri lastnih opažanjih in je spomnil na ukrepe v naši severni sosedi, kjer se necepljenim močno omejuje gibanje, saj ti predstavljajo veliko večino hospitaliziranih oseb, ki obremenjujejo zdravstveni sistem. "V Avstriji je danes prepovedano zapuščati bivališča tistim, ki niso cepljeni. Kaj je to, znanost ali metode, ki spominjajo na 30-a leta?" je dejal.

Na Dunaju so izjavo ostro obsodili, avstrijski zunanji minister Michael Linhart pa je "zaradi zelo vznemirjajočih izjav hrvaškega predsednika" na razgovor pozval hrvaškega ambasadorja Daniela Glunčića. Na ministrstvu so Glunčiću pokazali jasno začudenje nad izjavami, ki jih je izrekel Milanović. "Primerjanje ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa s fašizmom je nesprejemljivo. Naša odgovornost je ščititi ljudi v Avstriji in to odgovornost smo tudi sprejeli," so dejali na zunanjem ministrstvu.