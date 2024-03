Milanovića si na položaju premierja želi več Hrvatov kot Plenkovića

Milanovića si na položaju predsednika vlade želi 32 odstotkov vprašanih, Plenkovića pa 30 odstotkov, je pokazala anketa, ki jo je v nedeljo objavila hrvaška televizija Nova TV. Koordinatorko zeleno-leve stranke Zmoremo! in kandidatko za premierko te stranke Sandro Benčić bi na položaju premierke najraje videlo 12 odstotkov vprašanih.

V vladajoči HDZ so napovedali, da bodo na volitvah sodelovali z dosedanjimi partnerji, med katerimi so predstavniki manjšin in nekatere manjše stranke različnih političnih usmeritev. Je pa Plenković že zavrnil možnost sodelovanja z Mostom in Domovinskim gibanjem.

Pri drugih strankah večjih razlik niso zabeležili. Konservativna stranka Most in Zmoremo! si delita tretje mesto z 8,7 odstotka podpore, desno Domovinsko gibanje pa podpira 7,9 odstotka vprašanih. Preostale stranke imajo skupno 14,9 odstotka podpore, neodločenih pa je okoli 10 odstotkov vprašanih volivcev.

V volilno tekmo se je vključila še nova stranka Zakon in pravica (Pravo i pravda). Stranka se predstavlja kot suverenistična in protiglobalistična, njen soustanovitelj Mislav Kolakušić pa je na prvem strankarskem kongresu v soboto v Zagrebu izrazil željo po povezovanju z Domovinskim gibanjem, Mostom in Hrvaškimi suverenisti.

V soboto je začel teči 14-dnevni rok, v katerem morajo stranke, neodvisne liste in kandidati državni volilni komisiji (DIP) predati svoje volilne liste. DIP ima potem 48 ur časa za objavo skupnega seznama veljavnih volilnih list in kandidatov, to pa pomeni tudi začetek volilne kampanje.

Parlamentarne volitve, ki na Hrvaškem tradicionalno potekajo ob nedeljah, se bodo tokrat po Milanovićevi odločitvi odvile v sredo, 17. aprila, trenutno pa ustavni sodniki odločajo, ali bo Milanović sploh lahko kandidiral, piše net.hr.