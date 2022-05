Milanovićev ultimat: Nato se ne sme širiti, dokler BiH ne spremeni zakonodaje

"Vse, ki ne bodo glasovali proti širitvi Nata, bom imenoval za izdajalce." Tako obljublja hrvaški predsednik Zoran Milanović , ki je sicer že večkrat poudaril, da vstopu Švedske in Finske v zvezo Nato nasprotuje, če se pred tem ne spremeni volilna zakonodaja v Bosni in Hercegovini. Ta namreč omogoča, da Bošnjaki preglasujejo hrvaško manjšino v sosednji državi.

Kot je poudaril, ima namreč Hrvaška zdaj zgodovinsko priložnost, da se postavi za Hrvate, ki živijo v BiH. To pa je treba, kot je poudaril, dati tudi na papir. "Potrebna je sprememba zakona," je dejal ter dodal, da bo vsakega, ki bo pred spremembo zakona podprl širitev Nata, imenoval za izdajalca, prav tako pa tudi vsakega, ki bi s takšno osebo "pil kavo".

Vstop teh dveh skandinavskih držav v zavezništvo bi bila po njegovem mnenju sicer zelo nevarna poteza, nevarno pa je celo razpravljanje o temu. "Kar se mene tiče, lahko vstopijo v Nato in s tem v oči zabodejo pobesnelega medveda," je dejal, a poudaril, da hrvaški poslanci ne bi smeli ratificirati vstopa v Nato nikomur, dokler ne poskrbijo za svoje državljane.

"Čeprav je še moja mati zgrožena nad mojim načinom komuniciranja, bom to počel še naprej. Drugače ne morem," je dejal ter se obregnil tudi nad komunikacijo hrvaškega premierja Andreja Plenkovića. "Če bi govoril tako kot govori on, me nihče ne bi poslušal," je dejal po poročanju hrvaških medijev.