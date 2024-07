Milansko letališče Malpensa bo nosilo ime po Berlusconiju

Župan Milana Beppe Sala iz vrst Demokratske stranke preimenovanju sicer nasprotuje, saj vztraja, da mora država spoštovati pravilo, ki narekuje, da se lahko javne zgradbe ali trge po znani osebi imenuje šele deset let po njihovi smrti.

Prejšnji mesec je milanski mestni svet sicer zavrnil načrt o gradnji trga Silvia Berlusconija, ki je kot predsednik desničarske stranke Naprej Italija zavzemal popolnoma drugačna politična stališča od milanskega župana Sale.

Berlusconi, ki se je rodil v Milanu, je v italijanski politiki igral vidno vlogo skoraj tri desetletja. Kljub škandalom in sodnim postopkom, ki so omadeževali njegovo podobo, je trikrat zasedel položaj premierja. Najbolj trdoživ italijanski politik, znan tudi pod vzdevkom Vitez, je umrl junija lani. Star je bil 86 let. Pred smrtjo je dve leti bolehal za kronično levkemijo.

Letališče Malpensa se nahaja približno 50 kilometrov izven Milana, kjer sta še dve manjši letališči – letališče Bergamo, ki ga uporabljajo pretežno za nizkocenovne lete, in manjše letališče Linate. V preteklosti so po Berlusconiju sicer nameravali poimenovati najmanjšega od treh milanskih letališč, še navaja dpa.