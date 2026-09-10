Milansko letališče začasno zaprto zaradi požara na letalu

Incident se je zgodil, ko je bilo letalo na eni od letaliških stez. Na letališču so nemudoma sprožili postopke za izredne razmere, potnike pa so z letala evakuirali prek zasilnih toboganov. Med evakuacijo sta dve osebi utrpeli lažje poškodbe.
Delovanje letališča so začasno prekinili, da bi omogočili izvedbo varnostnih protokolov, še navaja italijanska tiskovna agencija Ansa.
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