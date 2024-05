Milei užalil Sanchezovo ženo, Madrid odpoklical veleposlanico

V nedeljo, tik pred evropskimi volitvami, je v Madridu potekal shod skrajne desnice, ki ga je organizirala španska stranka Vox. Na dogodek so med drugim povabili tudi kontroverznega argentinskega predsednika Javierja Mileija . Medtem ko so ostali udeleženci večinoma razpravljali o migracijah, se je Milei osredotočil na socializem, španskega premierja in njegovo ženo.

Primer je opisal kot "edinstven v diplomatski zgodovini". "Ni precedensa za voditelja države, ki gre v glavno mesto druge države, da bi žalil njene institucije in se flagrantno vmešaval v njene notranje zadeve," je dejal Albares. Ob tem ni izključil popolne prekinitve diplomatskih odnosov z Argentino, če ne bodo prejeli opravičila, poroča La Vanguardia.

Po njegovih besedah sicer Španija nima želje po nadaljnji eskalaciji, a ima "vlada dolžnost braniti dostojanstvo in suverenost svojih institucij".

Milei, ki je od novembra, ko je prevzel oblast, užalil že predsednika Brazilije in Mehike, je v odzivu dejal, da se ne bo opravičil, odločitev Španije pa je označil za "absurdno". Kot je povedal za argentinsko televizijo, je v resnici on tisti, ki je bil "napaden". Spomnil je, da ga je španski minister za promet pred časom obtožil, da je med volilno kampanjo užival prepovedane substance, španska ministrica za delo pa ga je obtožila, da je "avtoritaren".

"Rekli so mi, da sem zanikalec znanosti, označili so me za ksenofoba, fašista, zame so to hude žalitve. Že dober mesec me sistematično napadajo," je med drugim dejal Milei. Zatrdil je tudi, da odnosi s Španijo ne bodo prekinjeni, saj da so odnose med državama zgradili ljudje in ne politiki.