Milenijski predsednik, ki dela selfije in vlada s trdo roko

Salvadorski predsednik Nayib Bukele spada med tisto peščico svetovnih voditeljev, o katerih se mnenja močno delijo. Čeprav je Bukele na položaju šele leto dni, je 38-letnik v času pandemije koronavirusa sprejel vrsto drznih ukrepov. Tako je povsem zaprl državne meje še pred prvo potrditvijo okužbe z novim koronavirusom.

Nayib Bukele je pri nekaterih državljanih zaradi odločitve o zaprtju meja požel hvalnice. Njegovi podporniki namreč trdijo, da je srednjeameriško državo rešil pred najhujšimi posledicami pandemije. Ima pa Bukele tudi precej nasprotnikov. Ti ugovarjajo, da s tovrstnimi ukrepi krši ustavo, njegovo zapletanje v spore z vrhovnim sodiščem in narodno skupščino zaradi ponovnega odpiranja države pa razumejo kot njegovo znanilo avtoritarnih tendenc.

icon-expand Nayib Bukele užival precejšnjo podoporo javnosti. FOTO: AP

"Spopad za pozicijo glavnega odločevalca pri sproščanju ukrepov bo po vsej verjetnosti trajal vsaj toliko časa, kolikor bo prisoten virus," ocenjuje CNN. Bukele je naznanil začetek odpiranja države s 6. junijem, vendar so poslanci in vrhovno sodišče ocenili, da se mora to zgoditi prej. V ponedeljek je namreč sodišče zavrnilo predsedniški odlok, z obrazložitvijo, da predsednik nima pooblastil za podaljšanje ukrepov. Skupščini in predsedniku je naložilo, naj sodelujeta pri ponovnem odpiranju države. Poslanci to želijo storiti po hitrem postopku, Bukele pa je ob tem že napovedal, da bo v skladu s predsedniškimi pristojnostmi uporabil pravico do veta. "Zakon bo močno vplival na prebivalce El Salvadorja. Hvala Bogu, da lahko uporabim veto," je zapisal na Twitterju.

icon-expand Predsednik je za uveljavljanje svojih agend pripravljen uporabiti tudi vojsko in policijo. FOTO: AP

"Peščica ljudi ne sme odločati o smrti več stotisoč Salvadorcev. Nekaj je interpretirati ustavo, drugo pa je ukazati smrt ljudi," je zapisal v nekem drugem tvitu in znova sprožil burno razpravo ter obkladanja med njegovimi podporniki in nasprotniki. V državi so doslej zabeležili 1983 primerov okužbe s covidom-19, umrlo je 35 ljudi. Februarja je Bukele od poslancev zahteval, naj sprejmejo sto milijonov evrov vredno investicijo v policijo in vojsko. Ti so temu nasprotovali, nato pa je na njegov ukaz v skupščino vkorakalo več oboroženih vojakov. Del javnosti je bil zaradi predsednikovega poskusa ustrahovanja zgrožen. Številni se zato bojijo, da se bo država vrnila v obdobje, ko je v njej vladalo nasilje in močna razdvojenost. Nepričakovano na položaju Prihod Nayiba Bukeleja na predsedniški položaj je bil veliko presenečenje, saj so od konca državljanske vojne leta 1992 na volitvah zmagovali člani dveh največji političnih strank – levičarske FMLN ter konservativne ARENA, Bukele pa pripada tretji »politični struji«, desno-sredinski stranki GANA.

icon-expand Bukele je presenetil z zmago na predsedniških volitvah. FOTO: AP