Milijarda za plesno dvorano, skrita med postavke o priseljevanju in mejah

Predsednik senatnega odbora za pravosodje Chuck Grassley je predstavil dolgoročni predlog zakona o financiranju imigracijske politike in mejne straže, ki vključuje tudi milijardo dolarjev za Trumpovo plesno dvorano v imenu varnosti.

"Kongres je pravilno prepoznal potrebo po teh sredstvih. Predlog bi zagotovil tajni službi sredstva, ki jih potrebuje za popolno in celovito okrepitev kompleksa Bele hiše, deloma tudi zaradi nedavnega poskusa atentata na predsednika Trumpa na večerji dopisnikov Bele hiše," je izjavil tiskovni predstavnik Bele hiše Davis Ingle.

Senatni demokrati nameravajo izsiliti glasovanje o tem določilu, s čimer bi republikance spravili v težave pri volivcih, ki Trumpovega projekta ne podpirajo. "Samo opozarjam, da bo zdaj vsakdo lahko glasoval za dvorano ali proti njej," je na omrežju X objavil demokratski senator Brian Schatz.