Tujina

Milijarda za plesno dvorano, skrita med postavke o priseljevanju in mejah

Washington, 06. 05. 2026 10.58 pred 22 minutami 2 min branja 3

Avtor:
STA D.L.
Gradnja plesne dvorane ob Beli hiši

Republikanski senatorji so v predlog zakona o financiranju dejavnosti vlade glede priseljevanja in mej dodali milijardo dolarjev vredno določilo za gradnjo plesne dvorane Donalda Trumpa v Beli hiši, poroča televizija NBC. Trump je doslej zagotavljal, da se bo gradnja sporne dvorane financirala z zasebnim denarjem.

FOTO: AP

Predsednik senatnega odbora za pravosodje Chuck Grassley je predstavil dolgoročni predlog zakona o financiranju imigracijske politike in mejne straže, ki vključuje tudi milijardo dolarjev za Trumpovo plesno dvorano v imenu varnosti.

"Kongres je pravilno prepoznal potrebo po teh sredstvih. Predlog bi zagotovil tajni službi sredstva, ki jih potrebuje za popolno in celovito okrepitev kompleksa Bele hiše, deloma tudi zaradi nedavnega poskusa atentata na predsednika Trumpa na večerji dopisnikov Bele hiše," je izjavil tiskovni predstavnik Bele hiše Davis Ingle.

Senatni demokrati nameravajo izsiliti glasovanje o tem določilu, s čimer bi republikance spravili v težave pri volivcih, ki Trumpovega projekta ne podpirajo. "Samo opozarjam, da bo zdaj vsakdo lahko glasoval za dvorano ali proti njej," je na omrežju X objavil demokratski senator Brian Schatz.

FOTO: AP

Trump je lani ob predstavitvi projekta, ki se je začel z rušenjem vzhodnega krila Bele hiše, zatrdil, da bo to njegovo darilo Ameriki, saj se bo projekt financiral izključno s prostovoljnimi zasebnimi donacijami, stal pa naj bi okrog 300 do 400 milijonov dolarjev.

Potrebo po dvorani je sprva utemeljeval s praktičnim vidikom, saj večje prireditve v Beli hiši zdaj zaradi pomanjkanja prostora potekajo pod šotorom. Po napadu na večerji dopisnikov Bele hiše pa se je temu pridružil še argument varnosti. Zaradi tega so se sicer rodile tudi teorije zarote, da je bil napad zrežiran, ker si Trump želi denarja za svojo plesno dvorano.

Projekt je predmet tožbe in zvezni sodnik Richard Leon je vladi prepovedal nadaljevanje gradnje brez odobritve kongresa, na kar se je vlada pritožila.

"To je bila prevara: obljubili so, da bo dvorana financirana iz zasebnih sredstev, zdaj pa bodo očitno za to plačali davkoplačevalci," je za NBC dejal demokratski senator Richard Blumenthal.

Donald Trump Bela hiša ZDA proračun politika

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

M_teoretik
06. 05. 2026 14.50
Mogoče bo pa migrante tam pričakal z muziko in pijačo!?
Odgovori
0 0
lokson
06. 05. 2026 14.49
Pa kako zopet nabijate.
Odgovori
0 0
Zmaga Ukrajini
06. 05. 2026 14.46
Dobesedno raztural Belo hišo in pustil tako kot je (še na mnoge glavobole prihodnjih generacij), tudi glede stroškov. To je trampljeva življenjska zgodba - pravzaprav modus operandi, mnogi ga pa povsem resno dojemajo kot "podjetnika".🤣🤣🤣
Odgovori
-2
0 2
