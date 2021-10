Milijarde za Zahodni Balkan. Kaj pa odprta evropska vrata?

Še mnogo bolj neposreden je bil pred kratkim v okviru Blejskega strateškega foruma srbski predsednik Aleksandar Vučić , ki je povedal, da zanimanje za EU upada – čeprav je EU najboljši kraj na svetu glede na kakovost življenja, je namreč premalo storjeno za rast: "Pred 20 leti je EU predstavljala 20 odstotkov BDP, danes je to 10 odstotkov in se še manjša. Kaj bomo storili? Bo zelena strategija dovolj? Mislim, da ne. Smo zaščiteni pred Kitajsko? Odgovora na to nisem slišal. Angela Merkel odhaja. Ne bomo imeli več močnega nemškega kanclerja. Kdo bo torej ukrepal, ko bo treba? Vsi, ne samo Srbija, ki čakamo pristop, smo bili nekoč glede tega zelo entuziastični, zdaj pa nismo več. Našli smo svoje vire rasti in še naprej se bomo trudili. Ustvarili smo svoje mehanizme." "Hočemo videti, kaj bo naša prihodnost. Severna Makedonija je celo spremenila ime, pa ni dobila ničesar v zameno," je bil jasen Vučić.

Slovenija je evropsko perspektivo Zahodnega Balkana postavila visoko na agendo svojega predsedovanja Svetu Evropske unije. Med drugim naj bi želela v izjavo z današnjega vrha vključiti tudi zavezo, da bo EU vse države Zahodnega Balkana sprejela do leta 2030, in referenco na odpravljanje komunistične dediščine, vendar v osnutku, o katerem so se uskladili v začetku tedna, teh predlogov ni.

Tamkajšnje nezadovoljstvo je zato seveda veliko. Menduh Kajoli , lastnik antikvariata, je tujim medijem povedal, da "od Evropske unije ni nič" : "Naj Bog vrne stvari v stanje, v kakršnem so bile prej v Jugoslaviji, v času nekdanjega predsednika Josipa Broza Tita." Predrag Tasić , upokojeni sodnik, je prav tako izrazil naveličanost: "Ne moremo prositi, ne moremo stati v avli Evropske unije, ko smo kulturno in geografsko evropski." " Vsako nadaljevanje blokade hrani in spodbuja retrogradne sile, ki nasprotujejo evropski enotnosti in vrednotam," pa je jasen Zoran Zaev , predsednik Severne Makedonije.

Države so medtem na zelo različnih stopnjah približevanja: nekatere so že zaprle nekaj pogajalskih poglavij, druge nimajo še niti brezvizumskega režima. Izstopa pa torej že omenjena Severna Makedonija, ki je celo spremenila ime in izpolnila številne zahteve, a ji začetek pristopnih pogajanj onemogočata tako Francija kot Bolgarija.

Toda v družini 27 članic ni enotnosti ne glede hitrosti ne glede nujnosti širitve. Zlasti zahodne članice v povezavo ne želijo uvažati novih problemov, in to kljub vse večji realni grožnji, da bodo vakuum v nestabilni regiji politično in gospodarsko spretno zavzele Rusija, Kitajska in tudi Turčija.

A prej ali slej bo treba storiti kaj bolj konkretnega, v zapisu za Politico poudarjajo poznavalci razmer – Catherine Ashton, ki je bila visoka predstavnica EU za zunanje zadeve, Misha Glenny, nekdanji dopisnik BBC in strokovnjak za Balkan, Mark Medish, ki je bil član sveta za nacionalno varnost pri Clintonovi administraciji, Aleksander Rondos, nekoč član grške vlade, in Ivan Vejvoda, nekdanji izvršni direktor Balkanskega sklada za demokracijo.

Kot spominjajo, so bile krvave balkanske vojne v devetdesetih letih, ki jih je sprožil razpad Jugoslavije, oster opomin na nevarnosti nacionalizma in tribalizma. Prav podobe beguncev so skupaj s podobami porušenega Sarajeva, kjer so malo pred tem leta 1984 potekale zimske olimpijske igre, so pomagale spodbuditi politično voljo v Evropi in tem državam tlakovati pot do članstva v EU. Tudi ZDA so bile močan partner pri tem usklajenem zahodnem angažmaju.

Srbiji, Bosni, Črni gori, Kosovu, Albaniji in Severni Makedoniji je bila ponujena trdna evropska perspektiva. Potem pa se je začela "evropska širitvena utrjenost", izpostavljajo. Stališča v EU so se začela spreminjati, EU je dala prednost spopadom s krizami, prav tako pa so bile države Zahodnega Balkana – ene bolj, druge manj – počasne pri reformah, boju proti korupciji in drugih izzivih, kar je še povečalo evropsko previdnost, medtem ko sta se zaradi vzporednega dogajanja po Evropi hkrati krepila odklonilni odnos do priseljencev in fiskalni konservativizem, idejo skupne Evrope pa je zamajal še brexit.

"Toda tudi ta širša politična vprašanja ne bi smela pomeniti odmika od danih zavez, ki so določile pot in cilj Zahodnega Balkana. To je bila obljuba miru in varnosti, zagotovilo širše Evrope, ki temelji na vrednotah in idealih, ki jih je podala EU in so jih podprle ZDA," poudarjajo.

Menijo, da je na kocki ogromno, saj je alternativa nazadovanje proti razdeljeni Evropi, obkroženi s silami, ki ne delijo njenih vrednot. Puščanje Zahodnega Balkana v trajnem mračnem pasu na robu Evrope pa bi bil strateški poraz in temu se je treba izogniti.