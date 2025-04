Milijarder kritičen do Trumpa: Amerika je na poti k 'ekonomski jedrski zimi'

Spomnimo, da Trumpove najnovejše carine, ki so začele veljati prejšnjo sredo, določajo 10-odstotno osnovno dajatev na ves uvoz, vplivajo na več kot 180 držav in so močno udarile po svetovnih trgih.

"Z uvedbo ogromnih in nesorazmernih carin tako za naše prijatelje kot za naše sovražnike in s tem sprožanjem globalne gospodarske vojne proti celemu svetu naenkrat uničujemo zaupanje v našo državo kot trgovinsko partnerico," je milijarder Bill Ackman , ki je med volitvami podpiral Trumpa, zapisal na družbenem omrežju X. Po podatkih Forbesa je Ackmanovo premoženje vredno 9,1 milijarde dolarjev.

'Ko se trgi zlomijo, se nove investicije ustavijo'

Ameriški delniški vrednostni papirji so pretekli petek po podatkih FactSeta padli za 9,08 odstotka, saj je zaradi Trumpovih potez zavladal strah pred svetovno gospodarsko upočasnitvijo. J. P. Morgan je verjetnost za recesijo v ZDA in na svetu s 40 odstotkov povečal na 60 odstotkov do konca leta.

"Predsednik ima priložnost zahtevati 90-dnevno prekinitev, se pogajati in rešiti nepoštene asimetrične tarifne dogovore ter spodbuditi na bilijone dolarjev novih naložb v našo državo. Če pa po drugi strani 9. aprila začnemo gospodarsko jedrsko vojno proti vsem državam na svetu, se bodo poslovne naložbe ustavile, potrošniki bodo zaprli svoje denarnice in žepe, resno pa bomo škodili svojemu ugledu pri preostalem svetu, ki bo potreboval leta, morda desetletja, da si opomore," je zapisal Ackman.

Vprašal se je, kakšen izvršni direktor ali upravni odbor bo sredi gospodarske jedrske vojne želel ustvarjati velike, dolgoročne gospodarske obveznosti v ZDA. "Ne poznam nobenega takega. Ko se trgi zlomijo, se ustavijo nove naložbe, potrošniki nehajo trošiti in podjetja nimajo druge izbire, kot da zmanjšajo naložbe in odpuščajo delavce," je dodal.

"Posel je igra zaupanja. Predsednik izgublja zaupanje poslovnih voditeljev po vsem svetu," še pravi in dodaja: "Posledice za našo državo in milijone naših državljanov, ki so podprli predsednika, zlasti potrošnike z nizkimi dohodki, ki so že tako pod velikim gospodarskim stresom, bodo zelo negativne. To ni tisto, za kar smo glasovali," je dejal upravitelj hedge sklada.

V ločenem tvitu je Ackman napadel tudi ameriškega ministra za trgovino Howarda Lutnicka. "Ko naše gospodarstvo implodira, ima on dobiček. Slaba ideja je izbrati ministra za trgovino, čigar podjetje ima dolge fiksne dohodke," je dejal Ackman in dodal, da gre za nezdružljivo navzkrižje interesov.

V nedeljo je Lutnick za CBS povedal, da bo Trumpova vlada pri svojih vzajemnih carinah proti ključnim trgovinskim partnerjem ostala neomajna kljub svetovnemu padcu delnic.